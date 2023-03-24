Deniz Yolu İle Bölgeye Ulaşan Yaşam Konteyneri Sayısı 4 Bini Geçti

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada: Katar'dan 290 adet yaşam konteyneri yükü ile yola çıkan bir gemi daha İskenderun Yazıcı Limanı'na yanaşarak tahliyeye başladı. Deniz yolu ile bölgeye ulaşan yaşam konteyneri sayısı 4 bini geçti, bölgeye deniz yolu sevkiyatı devam ediyor.

Vira Haber