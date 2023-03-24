Deniz Yolu İle Bölgeye Ulaşan Yaşam Konteyneri Sayısı 4 Bini Geçti
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada: Deniz Yolu İle Bölgeye Ulaşan Yaşam Konteyneri Sayısı 4 Bini Geçtiğini duyurdu.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada: Katar'dan 290 adet yaşam konteyneri yükü ile yola çıkan bir gemi daha İskenderun Yazıcı Limanı'na yanaşarak tahliyeye başladı. Deniz yolu ile bölgeye ulaşan yaşam konteyneri sayısı 4 bini geçti, bölgeye deniz yolu sevkiyatı devam ediyor.
Vira Haber
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