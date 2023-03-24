DFDS’İN İzmir- Sete Ro-Ro Seferleri 2 Nisan’da Başlıyor

Alsancak-Sète Ro-Ro hattı ile Avrupa’da Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Kuzey Afrika’ya Ege Bölgesi'nden yeni bir ulaşım koridoru açılması hedefleniyor. Mevcut konumu ile stratejik bir noktada olan Sète limanındaki intermodal bağlantılar sayesinde Alsancak’tan Paris’e 6 günde, Alsancak’tan Londra’ya 7 günde servis sağlanıyor.

İlk etapta haftada bir sefer gerçekleştirilecek Alsancak –Sète seferi için DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, düzenli ro-ro sefer teşvik belgesini bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan teslim aldığını açıkladı.

Vira Haber