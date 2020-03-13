Deniz Yoluyla Geçişler Yasaklandı

Türkiye’nin sınırlarını mültecilere açmasının ardından 150 binin üzerinde mülteci Avrupa’ya göçmek için sınır kapılarına dayanmıştı.

Bu mültecilerin önemli bir kısmı da buldukları plastik botlarla deniz yoluyla Yunanistan’a geçmek için açık denizlere doğru hareket etmişti.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ise insanlık dışı muamelelerle göçmenlerin geçişini engellemeye çalışıyordu.

Bu tutumunu devam ettiren Yunan Sahil Güvenlik Güçlerine karşı çaresiz ve zor durumda kalan mültecilerin imdadına yine Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu.

DENİZ YOLUYLA GEÇİŞLER YASAKLANDI

Daha önce geçişlere izin verildiği halde Yunan Sahil Güvenlik güçlerince zor durumda kalan sığınmacılara sadece yardım eder pozisyonda olan Türk Güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığından gelen talimatla deniz yoluyla geçişlerin yasaklanması üzerine, mültecilerin geçişlerine izin vermiyor.

Şimdiye kadar kararın çıkmasının ardından 36 Suriye, 18 Filistin, 6 Güney Afrika, 2 Mısır ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 63 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya ulaştırıldı.

Vira Haber