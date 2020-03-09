Dinlediğinizde Denizden Bir Esinti Getiren 10 Şarkı
Dinlendiğinde denizi anımsatacak, yüze meltemi buruna o iyot kokusunu getirecek şarkılar listesi…
1-Akdeniz Akşamları (Haluk Levent)
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele birde aylardan temmuz ise bambaşka
Sahilde insanlar kolkola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
2-Deniz Anlatıyor mu Beni Sana? (Kent Şarkıları)
Deniz anlatıyor mu beni sana
Hatırla adımı koylarında
Hala mı uzaktayım yoksa yanı başında
Kalbinde güzel uykuda
3-Denizci (Ceza)
Asıl küreklere denizci
Onlar uyurken
Asıl küreklere denizci
Biz ağlamazken
Yelkenler açılsın erkenden
Fırtına yokken
Yelkenler açılsın erkenden
Onlar uyurken
4-Deniz Kokusu (Bülent Ortaçgil)
Deniz kokusu getiriyorum
Nem sinmiş tuzlu bedenime
Sabah ayazından gözlerim kırmızı
Bir şarkı tutturmuşum
Rastgele
Durduramıyorum
Durduramıyorum
5-Deniz Üstü Köpürür (Cem Karaca)
Deniz üstü köpürür hey canım
Rinna nay rinna rinna nay
Kayığa da binsem götürür hey canım hey
Benim de şu cihana gelişim hey canım
Rinna nay rinna rinna nay
6-Bahriyeli (İncesaz)
Al dudağında zehir olsa ben içerim
Kara gözleri bir derin deniz olsa yine düşerim
Gel yanıbaşıma kara kaşına vurulduğum yarim
Sorsunlar hekime nereye varır benim ahvalim
7-Kalbim Ege’de Kaldı (Sezen Aksu)
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek şahidim aydı, aman aman
Bir elimde defne, bir elimde sevdan
Kalbim Ege'de kaldı
8-Köhne Liman (Edip Akbayram)
Yanaşır limana açılır kapılır
Deli bir sevda yükü almıyor gemiler
Ne olur beni de yükleyin götürün
Bakalım ne zaman sonum nerede
9-Martı (Ezginin Günlüğü)
Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında
Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında
Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda
Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna
10-Vira Vira (Yeni Türkü)
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı bu dünya
Terkedip halatları limanlarda…
Vira Haber
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