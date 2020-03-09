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Dinlediğinizde Denizden Bir Esinti Getiren 10 Şarkı

Dinlediğinizde Denizden Bir Esinti Getiren 10 Şarkı

Dinlendiğinde denizi anımsatacak, yüze meltemi buruna o iyot kokusunu getirecek şarkılar listesi…

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1-Akdeniz Akşamları (Haluk Levent)

Akdeniz akşamları bir başka oluyor

Hele birde aylardan temmuz ise bambaşka

Sahilde insanlar kolkola sımsıcak

Coşmamak elde mi böyle bir akşamda

İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum

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2-Deniz Anlatıyor mu Beni Sana? (Kent Şarkıları)

Deniz anlatıyor mu beni sana

Hatırla adımı koylarında

Hala mı uzaktayım yoksa yanı başında

Kalbinde güzel uykuda

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3-Denizci (Ceza)

Asıl küreklere denizci

Onlar uyurken

Asıl küreklere denizci

Biz ağlamazken

Yelkenler açılsın erkenden

Fırtına yokken

Yelkenler açılsın erkenden

Onlar uyurken

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4-Deniz Kokusu (Bülent Ortaçgil)

Deniz kokusu getiriyorum

Nem sinmiş tuzlu bedenime

Sabah ayazından gözlerim kırmızı

Bir şarkı tutturmuşum

Rastgele

Durduramıyorum

Durduramıyorum

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5-Deniz Üstü Köpürür (Cem Karaca)

Deniz üstü köpürür hey canım

Rinna nay rinna rinna nay

Kayığa da binsem götürür hey canım hey

Benim de şu cihana gelişim hey canım

Rinna nay rinna rinna nay

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6-Bahriyeli (İncesaz)

Al dudağında zehir olsa ben içerim

Kara gözleri bir derin deniz olsa yine düşerim

Gel yanıbaşıma kara kaşına vurulduğum yarim

Sorsunlar hekime nereye varır benim ahvalim

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7-Kalbim Ege’de Kaldı (Sezen Aksu)

Yareme tuz diye yakamoz bastım

Tek şahidim aydı, aman aman

Bir elimde defne, bir elimde sevdan

Kalbim Ege'de kaldı

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8-Köhne Liman (Edip Akbayram)

Yanaşır limana açılır kapılır

Deli bir sevda yükü almıyor gemiler

Ne olur beni de yükleyin götürün

Bakalım ne zaman sonum nerede

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9-Martı (Ezginin Günlüğü)

Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında

Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında

Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda

Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna

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10-Vira Vira (Yeni Türkü)

Vira vira demir aldı dünya

Açılmış hayalleri rüzgarlara

Vira vira dalgalandı bu dünya

Terkedip halatları limanlarda…

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Vira Haber

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