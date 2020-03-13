Yarışmaya Katılmak İçin Son İki Gün

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin dünya çapından binlerce yüzücüyü İstanbul'da buluşturduğu organizasyonu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvuruların sona ermesine sayılı günler kaldı.

İKİ KITA ARASINDA EŞSİZ HEYECAN

İki kıta arasındaki bu eşsiz heyecanı deneyimlemek isteyen yüzücüler, başvurularını tamamlayıp elemeleri başarıyla geçtikleri takdirde 12 Temmuz 2020 Pazar günü, İstanbul Boğazında dünyanın 56 ülkesinden insanın spor yoluyla bir araya geldiği yarışta mücadele edecek.

Yarışma başvuruları için: http://bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr/

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