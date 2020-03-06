Mart Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli?

Mart ayında hangi balıklar yenir sorusu, balık severlerin cevabını merakla beklediği en önemli sorulardan birisi.

Av sezonu yasağına az kaldığı için balık tüketimi de arttı. Bu sebeple Mart ayında yenilmesi gereken balıklar da önem kazandı.

Mart ayında mezgit, kalkan, gümüş, izmarit, mersin, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları bol bulunan ve oldukça lezzetli balıklardır. Özellikle levrek, kalkan ve kefal mart ayında hem lezzetlidir hem de bol bulunur. Martta uskumru ise çiroz olmaya doğru evrilir.

BALIĞIN FAYDALARI

Balığın içinde yer alan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminleri, mineraller açısından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için elzem olan mineralleri de içermekte.

Balığın vücuda faydalarından başlıcaları; sağlıklı diş etlerinin oluşması, saçların daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.

Vira Haber