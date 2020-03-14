Hamsi Sezonu Sona Ererken Fiyatlar Tavan Yaptı
Batı Karadeniz'in gözde limanlarından Akçakoca'da hamsi sezonu sona ererken, balık fiyatları tavan yaptı.
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Tezgahlarda 10-15 lira olan hamsinin fiyatı, son günlerde nadir avlanması sebebiyle 35 liraya kadar arttı.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bu yıl hamsiden umduklarını bulamadıklarını söyledi.
Hamsi fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Karakaş, şu anda balıkçılığın sonuna gelmiş olduklarını, hamsi avcılığının tamamen bitmiş olduğunu vurguladı. Çok az hamsi çıktığını söyleyen Karakaş, “ Çok az çıkmasından dolayı artış yaşandı. Diğer balıklarda da bir artış oluyor. Bu fiyat artışları sezonun sonuna geldiğimiz içindir. Bundan sonra da balık fiyatları yüksek olacaktır. Fiyatlar bu şekilde sona doğru devam edecektir" dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Balıkçılık, Türkiye, Liman, Balık, Karadeniz
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