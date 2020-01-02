İmeak Deniz Ticaret Odası’ndan Fikir Ve Proje yarışması

İMEAK Deniz Ticaret Odası, denizcilik sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla “Denizci Millet, Denizci Ülke” adıyla fikir ve proje yarışması başlattı.

Yarışma, deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, lojistik, denizcilik eğitimi ve istihdam alanlarında ülke çapında ortaya konulabilecek yeni ve uygulanabilir fikir ve projeleri kapsıyor.

Başvurular, 02 Ocak-27 Mart 2020 tarihleri arasında Deniz Ticaret Odası web sitesinde yarışma için hazırlanan portal üzerinden kabul edilecek. Değerlendirmeler neticesinde ilk üç dereceye giren başvuru sahiplerinden birinciye 50.000 TL, ikinciye 30.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL teşvik ödülü verilecek.

Dünyanın yaklaşık olarak %71’i denizlerden oluşurken, dünya ticaretinin yüzde 90'ı deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin üzerinde bulunmuş olduğu coğrafi konum, küresel anlamda denizcilik faaliyetleri başta olmak üzere, stratejik, ekonomik ve kültürel açıdan diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak büyük avantajlara sahip. Bu anlamda denizcilik sektörü, özellikle son yıllarda yürütülen etkin deniz taşımacılığı politikaları, gelişen ve büyümeye devam eden tersane kapasitesi ve denizcilik eğitimi veren toplamda 88 kurumunun yetiştirmiş olduğu gemici personeli ile ülkemizin en önemli istihdam kaynakları arasında yerini alırken, uluslararası alanda kapasite olarak büyümeye devam ediyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO), ülkemizin kalkınma hedeflerine ve buna bağlı olarak 11.Kalkınma Planı’na paralel bir çizgide vizyonuna uygun ilerleme gayreti içinde olan denizcilik sektörünün, paydaşları arasında yer alan tüm kişi ve kurumlarıyla Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması için her zaman daha iyiye ve yeniliğe olan inançla “Denizci Millet, Denizci Ülke” adıyla bir fikir ve proje yarışması başlattı.

Yenilikçi, Milli, Özgün ve Yaratıcı Fikirlerin Ortaya Çıkarılması Hedefleniyor

Bu Yarışma ile Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde, Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere taşınması amaçlanıyor. Aynı zamanda, denizciliğimizin uluslararası ölçekte kullandığı milli sistem ve teknolojileri, uygulamaları, imkan ve kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedefleniyor.

“Denizci Millet, Denizci Ülke” Fikir ve Proje Yarışması, deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, lojistik, denizcilik eğitimi ve istihdam alanlarında ülke çapında ortaya konulabilecek yeni ve uygulanabilir fikirleri ve projeleri kapsıyor.

Başvurular 2 Ocak-27 Mart 2020 Tarihleri Arasında Yapılabilecek

02 Ocak-27 Mart 2020 tarihleri arasında Deniz Ticaret Odası web sitesinde yarışma için hazırlanan portal üzerinden başvurular kabul edilecek. Yarışmanın iki aşamalı jüri heyeti, üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinin akademisyenleri ile denizcilik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşturuldu.

Değerlendirmeler neticesinde ilk üç dereceye giren başvuru sahiplerinden birinciye 50.000 TL, ikinciye 30.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL teşvik ödülü verilecek.

Yarışma başvurusu “www.imeakdtofikiryarismasi.com” web sayfası üzerinden yapılabilecek, aynı adresten yarışma hakkında detaylı bilgi alınabilecek.

Vira Haber