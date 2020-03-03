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Denizden Babam Çıksa Yerim Diyenleri Bile Düşündürecek 6 Deniz Ürünü

Denizden Babam Çıksa Yerim Diyenleri Bile Düşündürecek 6 Deniz Ürünü

Balık sezonu açıldı açılalı sofralarımız şenlendi. Üç tarafımız denizlerle çevrili olduğundan balık açısından oldukça şanslıyız çok şükür. Ancak bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var; hayat sadece palamut, hamsi, mezgitten ibaret değil.

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İşte “Denizden babam çıksa yerim diyenleri bile düşündürecek ilginç yemekler”

1-Dev İstiridye

Bu yiyecek, istiridye kabuklarından ayrılır ve çiğ olarak tüketilir.

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2-Deniz Kestanesi

Zehirli iğnelere sahip olan ve çıplak ayakla kesinlikle basılmaması gereken deniz kestanesi Japonlar tarafından yemek olarak tüketiliyor.

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3-Geuduck Gashimi

Bu da diğer yiyecekler gibi deniz canlısı. Japonlar bu canlıyı kabuklarından ayırdıktan sonra çiğ olarak tüketiyor.

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4-Dev Çatılı

Tek elle tutması bile zor olan bu canlı, önce kabuklarından ayrılıyor. Sonra içindeki etler dışarı çıkarılıyor. Ancak bu yemeğin özelliği hazırlandıktan sonra kabuğunda servis ediliyor.

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5-Dev Deniz Tarağı

Deniz tarağındaki etler temizlenip doğrandıktan sonra ızgarada pişiriliyor.

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6-Fugu Sashimi

Bu dev balık zehirli olduğu için çok iyi temizlenmiş olması gerekiyor. O yüzden yerken iki kez düşünmenizde fayda var.

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Vira Haber

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