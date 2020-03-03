Türkiye'de Sular Altında Kalmış 10 Şehir

1-Kekova / Dolichiste

Kekova, Antalya’nın Demre İlçesi’nde bulunan küçük bir ada. Adanın kuzey bölgesinde 2. yüzyılda görülen depremin yok ettiği antik kent Kekova’nın suya batmış kalıntıları bulunur. Bölgeye turizm açısından getiri oldukça fazladır.

2-Elazığ Batık Şehir

Elazığ Sivrice Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında "Batık Şehir" adıyla bilinen tarihi yerleşim alanının UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilmesi hedefleniyor.

3-Samsat Kenti

Adıyaman’ın ilçesi olan Samsat bölgesi Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Dönemi’ne tanıklık eden tarihi şehirler arasında yer alıyor. Ancak daha sonra Atatürk barajının yapılmasıyla birlikte şehir sular altında kaldı.

4-Urima Antik Kenti

Birecik Barajı ve Karakamış Barajı altında kalan bu tarihi yerleşim 1989 senesinde bulundu. Höyüğün Birecik Barajı Gölü suları altında kalacağının anlaşılması ile 4 yıl boyunca kurtarma çalışması yapılmıştır.

5-Allianoi Antik Kenti

Allianoi İzmir'in, Bergama ilçesi sınırları içinde bulunan bir antik kenttir. Kent, baraj alanında bulunuyor. Kurtarma çalışmaları başarılı olmazsa tamamen sular altında kalacak.

6-Halfeti Şehri

İçinden Fırat'ın geçtiği sular altındaki Halfeti şehri, Romalılar tarafından Fırat'ın doğu tarafında Ekamia ismiyle kurulmuş. 1996 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalmıştır.

7-Hasankeyf

Hasankeyf’in ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak tarihi antik döneme kadar dayanır. Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla 2020 yılı şubat ayında su altında kalmaya başlamıştır.

8-Eğil Antik Kenti

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde Dicle Barajı altında kalan ve Asurlulara ait olan bu batık şehir içerisinde, mağara evleri, hamam, kral mezarları, ve yaşam alanları sadece öncede çekilmiş fotoğraflarda görülüyor.

9- Rumkale

Rumkale, Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan bir şehir. Şehrin Fırat suları altında kalan kısmına Saklı Cennet ya da Kayıp Kent denir. 2000’li yıllarda tamamlanan Birecik Barajı’nın devreye girmesiyle bir çok yerleşim yeri ve antik kent sular altında kalmıştır.

10- Tille

Çoğu bilim insanına göre Adem, buraya indirilmiştir. İnsanlar bu coğrafyada çoğalmıştır. Tille Höyük, Karakaya Barajı kazı çalışmaları esnasında 1977 yılında bulunmuştur. Tille Höyük’te Roma dönemine ait kaya mezarlıklar bulunmaktadır. Adıyaman Kahta ilçesi Eskitoz Köyü’nün doğusundaki Fırat Nehri vadisinin yamaçları boyunca kayalara oyulmuş pek çok mezar bulundu. Bu kaya mezarlıkları artık Atatürk Barajının altında kalmış durumdadır.

Vira Haber