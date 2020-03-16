Dikkat! İDO Ve BUDO’nun Bazı Seferleri İptal Edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesinde etkili olan elverişsiz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi,
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi,
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi"
İptal olan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi,
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.
Vira Haber
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