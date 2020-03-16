LimakPort Limanı'ndan Son Dakika Açıklaması

LimakPort İskenderun Limanı'na yanaşan Ro-Ro gemisindeki tır şoförünün, yüksek görülmesinin ardından yeni tip koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, gemiyle temasın yetkililerce ve kamu kurumlarınca engellendiği basına yansımıştı.

LimakPort, tır şoförünün koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirdi ve bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Suudi Arabistan Duba limanı çıkışlı 15 Mart 2020 tarih ve saat 07:54 Limakport İskenderun Limanı varışlı MV Med Bridge isimli RoRo gemisindeki Türk vatandaşı bir tır şoföründe Tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme birimlerince yapılan kontrollerde yüksek ateş tespit edilmiş ve tır şoförü yetkililerce hemen hastaneye sevk edilerek koronavirüs testi uygulanmıştı. Yapılan test sonuçlarında koronavirüs septomlarına rastlanılmamış ve sonuçlar negatif çıkmıştır. Limakport İskenderun Limanında veya söz konusu gemide herhangi bir karantina söz konusu olmamakla birlikte Liman ticari faaliyetlerine gerekli tedbirleri alarak devam etmektedir.

Vira Haber