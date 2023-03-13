Deniz Yüzeyi Temizliği Filosu Genişliyor

İBB iştiraki İSTAÇ, bünyesine 3 DYT daha kattığını duyurdu. İSTAÇ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin bünyesindeki DYT sayısı 14'e yükseldi. İstanbul liman bölgesinde çalışarak gemilerin atık kontrollerini yapacak olan tekneler, Şehir Hatları bünyesindeki Haliç Tersanesi'nde üretildi. Bu teknelerle İstanbul’un 5 milyon metrekarelik deniz yüzeyinde oluşabilecek kirlilikle mücadele edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Deniz yüzey temizliği filomuz genişliyor. Haliç Tersanemizde ürettiğimiz yeni tekneler, İstanbul’a hizmete başladı” diyerek gelişmeyi duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB İSTAÇ Deniz Hizmetleri Müdürü Alper Ayar, “Toplamda 11 adet tekneden oluşan filomuza 3 adet yeni teknemiz eklendi. İki adedi A tipi bir adedi de B tipi olarak tabir ediliyor. A tipi teknelerimizde 7 metreküp atık alım kapasitesi var. B tipi teknelerimizde de 10 metreküp atık alım kapasitesi var. Teknelerimiz yeni teknoloji ile donatıldığı için hem çevreci, motorları donatanları itibari ile hem menzilleri daha uzun hem de kullanıcılarına daha konforlu çalışma imkanı sağlıyor. 515 km uzunluğundaki kıyı şeritlerimizde de 46 adet ekibimiz, 350 kişilik personellerimizle birlikte kıyı şeridinde ve sahillerde temizlik yapmaktayız” dedi.

Vira Haber