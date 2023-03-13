Brent Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş

ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) petrol ise %5,05 düşüşle 72,81 seviyesinden işlem görüyor.

Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından küresel piyasalarda artan kriz tedirginliği geçen haftanın sonunda ABD varlıklarında satışa yol açarken, eyalet düzenleyicileri ise pazar günü New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığını duyurdu.

ABD'li yetkililer pazar günü ayrıca başta 250 bin dolar olan devlet garantisinin problemli gözüken bankalar için sınırsız hale getirilmesi olmak üzere bir dizi acil durum önlemi aldı.

Ancak ABD'li düzenleyicilerin önlemlerine rağmen küresel piyasalardaki tedirginliğin hafiflememesi sebebiyle ABD borsa endeksleri başta olmak üzere risk odaklı varlıklarda satış baskısı derinleşti.

ANZ Bank analistleri ise bu gelişmelerin ardından pazartesi sabahı yayınladıkları bir notta, yüksek faiz ortamının piyasa duyarlılığını kırılgan hale getirmesinin ardından küresel çapta tetiklenecek bir krizin petrol fiyatlarında oldukça baskılayıcı olabileceğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından ise son günlerde geri çekilen dolar endeksine rağmen petrol fiyatları 80 doların üzerinde tutunmayı başaramadı.

Petrolün hafta başındaki bu sert düşüşü ayrıca ABD istihdam verilerinin yukarı yönlü sürpriz yaptığı cuma günkü olumlu verinin ardından geldi.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin tarım dışı istihdam beklentisi 205.000 seviyesindeyken, veriler istihdamın 311.000 kişi arttığını göstermişti.

Orta ve uzun vadeli arz perspektifinden bakıldığında ise enerji hizmetleri firması Baker Hughes Co, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD enerji firmalarının Temmuz 2020'den bu yana ilk kez üst üste dördüncü hafta boyunca petrol ve doğal gaz sondaj kulesi sayısını azalttığını söyledi.

Bu gelişme ise arz tarafında yaşanabilecek potansiyel bir daralmaya işaret etse de petrol fiyatlarının haftanın başında sergilediği keskin düşüşün önüne geçemedi.