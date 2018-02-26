Denizaltı kameralarında büyük gelişme

Sualtında net ve üç boyutlu çekim yapabilen bir kamera geliştirildi. Avrupa’dan bir grup bilim insanı yeni bir kamera geliştirdi. Araştırmacılar, İspanya’nın güneyinde bir balık çiftliğinde bu sualtı kamerasını test ediyor. Kamera ile karanlık ve bulanık sularda 12 metre derinlikte bile film çekmek mümkün. Aynı zamanda, balık çiftliği kafeslerinde yetiştirilen balıkların görüntüleri 3 boyutta kayıt edilebiliyor.

Sualtı çekimlerinde net görüntüler elde etmek önemli bir mesele. Avrupa projesi kapsamında bu amaçla geliştirilen prototip bir kamera gerçek şartlarda test edilecek. Araştırmacılar, doğal ortamda avlanması sıkı kontrollere tabi mavi yüzgeçli orkinosun yetiştirildiği bir çiftliği kameranın test alanı olarak seçti.

Ton balığı üreticisi Francisco Sanchez-Luengo Levi gelişmiş bir kamera ekipmanına ihtiyaç duyduklarını belirtiyor:

“Çiftliğe tam olarak ne kadar miktarda balığın girdiğini bilmek bizim için çok önemli. Çiftlik farklı kafeslerden oluşuyor. Kafeslerin kapasiteleri sınırlı. Belirli bir ağırlıklığa erişilince tek bir balığı bile içeri alamayız.”

Şu an kullanılan kontrol teknikleri balık üreticilerine tam miktarı veremiyor ve oldukça zaman alıcı.

Deniz biyolojisti Inaki Quincoces’e göre görüş alanındaki nesneler hakkında veri toplamak için hafif dalgalar yayan bu kamera soruna alternatif olabilir:

“Kameraya yerleştirilen lazer etrafa dalga gönderir. Kameranın sensörü dalga verilerine göre çalışarak görüntüyü kaydeder. Kameranın nesneye olan mesafesini hesaplayabilir. Gerçekte ölçülen veri, ışığın gidip gelme zamanıdır.”

Bu teknoloji, sadece kısa mesafede iyi çözünürlüğü olan geleneksel kameraların ve uzun mesafede düşük çözünürlükte film çekebilen sonarların boşluğunu doldurabilir.

Inaki Quincoces, kameranın güzel görüntülerden ziyade üç boyutlu elementler dahil çok sayıda değişik analiz verilerini de topladığını söylüyor:

“Görebildiğim kadarı ile farklı mesafelerde farklı renklerde ton balığı var. Burada sadece mesafe hesaplanmıyor. Aynı zamanda nesnenin 3 boyutlu görüntüsü de çıkarılıyor. Böylece hayvanın hacmi ve ağırlığının hesaplanması daha kesin olur. Bizi gerçekten ilgilendiren şey de budur.

Bu yeni buluş, balık avı kotalarını kontrol etmenin yanı sıra yetiştiricilerin orkinos gelişimini otomatik bir şekilde izlemelerine de olanak verebilir.

Kameranın diğer bir özgünlüğü, deniz suyu karanlık veya bulanıkken bile net görüntü elde etme yeteneği. Çünkü limanlarda ya da deniz yataklarında yoğunlaşan partiküller su altı görüş mesafesini kısıtlıyor.

Deniz teknolojisi uzmanı Jose Maria Ferarios bunu şöyle açıklıyor: “Derine indikçe daha fazla ışığa ihtiyaç oluyor. Denizde yüzen veya tabandaki partikül parçacıklarına kameradan vuran ışık geriye yansır. Bu yüzden geleneksel kameraların ilk iki metrelik mesafesinde yoğun bir ışık hüzmesi oluşur. Geliştirdiğimiz kamera ise ilk iki metrenin ötesini net olarak çekme özelliğine sahip. Yani ışığı daha uzak mesafelere yayarak kayıt yapabilir.”

Araştırmacılara göre bu yeni teknoloji beş yıldan daha kısa bir süre içinde satışa sunulabilecek.

Kullanımı farklı sektörleri kapsaması düşünülen kamera, balık yetiştiriciliğine ek olarak su altı kirliliği tespitinde veya deniz dibindeki biyo çeşitlilik çalışmalarında da değerli bir araç olabilir.

Vira Haber