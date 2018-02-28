Metin Kalkavan, Karadeniz çıkarmasına devam ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası başkan adayları Nisan ayında yapılacak olan seçimler yaklaştıkça bölge çalışmalarına hız kattı. Dün Samsun, Ordu ve Giresun'a seyahat ederek denizcilerle bir araya gelen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve beraberindeki heyet, bugün ise Rize ve Trabzon'daydı.

Kalkavan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle geldiği Rize'de, deniz ticareti ve balıkçılıkla uğraşan iş adamlarıyla bir araya geldi.

Kalkavan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçerek ilerlemesini sürdürdüğünü belirterek, bunun için denizcilerin üzerine düşeni fazlasıyla yapma gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

Denizcilik sektörünün son yıllarda önemli mesafeler katettiğine dikkati çeken Kalkavan, denizcilik sektöründen gelen önemli bakanların kabinede görev yaptığını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında denizcilerin ağırlıkta olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kaptan evladı olduğunu kaydetti.

Kalkavan, savunma sanayinde Türkiye'nin iyi ilerlediğini vurgulayarak, İHA, SİHA yanında yerli tankların yapıldığını, deniz platformlarında ise neredeyse yapılamayacak gemi kalmadığını söyledi.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun imalatının hızla devam ettiğini belirten Kalkavan, "Normal teslim süresi 3 yıl sonra ama onu erkene çekmeye çalışıyoruz. Şu anda yapım aşamasında. Gelecek sene bu zamanlarda denize ilk inişini yapacağız. Gemi olarak ilk denize inişini yapacağız. Çok güzel projeler geliyor. Savunma sanayisinde Türk denizciliği müthiş ileri gidiyor." dedi.

"Türkiye konum olarak çok güzel bir ülke"

Kalkavan, Türkiye için denizcilik sektörünün önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış ticaretimizin yüzde 87'si tonaj olarak deniz yoluyla yapılan bir ülkedeyiz. Esas karadan çıkış kapılarımıza baktığınızda kapılarda problem olduğunda çıkamazsınız ama denizden kimse engelleyemez. Sadece ticaret olarak görülmemeli. Bir yerde ürettiğinizi ama mal ama hizmet satabilmek için lojistiğe ihtiyaç var. Türkiye konum olarak çok güzel bir ülke. Çok zor bir coğrafyada bulunuyor. Geçiş ve köprü vazifesi gördüğü birçok ülke var. Giderek lojistikten yüksek pay almaya başladı. Lojistiğin giderek önemi ortaya çıkmaya başladı. Lojistiği gelişmiş iller ülke içerisinde de öne çıkmaya başladı."

Deniz ticaretinin her zaman ön planda olacağının altını çizen Kalkavan, "Dünya ticaretinin büyük bölümü ne yaparsanız yapın deniz yolu ile gitmek zorunda. Bu nedenle denizcilik her zaman büyük öneme sahip olacak. Bu nedenle denizcilikte gelişimimizi sürdürmeli ve daha da güçlenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rize Valiliği ziyaret edildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim Mete, Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği Başkanı Ali Deniz Eraydın, Gönç Beyli, Tuncay Şeker, Cihan Ergenç, Murat Er, Koray Demir, Fikret Kösoğlu, Yakup Kalkavan ve Murat Aydın, Rize'ye gelerek, Deniz Ticaret Odası'nın yüzde 10 ortağı olduğu Rize AVM inşaat sahasını ziyaret etti.

DTO'nun yüzde 10 ortaklığı bulunan Rize AVM inşaat sahasında incelemelerde bulunan İMEAK DTO üyelerine, bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş ziyaret edildi. Erdoğan Bektaş ile 'İpek Yolu Projesi' hakkında konuşuldu. Metin Kalkavan, Bektaş'ı bu projenin Türk ve dünya denizciliğini nasıl etkileyeceği hakkında bilgilendirildi.

Erdoğan Bektaş, Metin Kalkavan'la denizcilik liselerine talebin azalmasının sebeplerini ele aldı. Vali, Piri Reis Üniversitesi'nin geldiği nokta ve verdiği eğitim dalları ile ilgilendi.

Metin Kalkavan ve ekibi, toplantıda limanlarla ilgili torba kanunu çalışmalarını detaylandırdı. Kalkavan, ihracat sayılması gereken kalemlerin çoğaltılabileceğini söyledi. Kalkavan, Hopa Limanı Genel Müdürü faydalanılması gereken teşviklerle ilgili bilgilendirme yaptı.

DTO üyelerinin Rize Valiliği ziyareti sonrasında yapılan yemekli toplantı büyük ilgi gördü. Toplantıda konuşan Kalkavan, 'FETÖ ülkemiz için en büyük tehdittir. Devletimize FETÖ ile mücadelede elimizden gelen desteği vermeliyiz. Artık yaptığımız herşeyde 'önce devletimizin çıkarını' arıyoruz. Bireylerin çıkarları daha sonra geliyor. Bizim için yaptığımız en büyük yatırım TÜDEV'le beraber gerçekleştirdiğimiz Piri Reis Üniversitesi'dir. Eğitim ve çevre artık bizim önceliğimiz. İkisi içinde harcadığımız zaman ve emekten büyük keyif alıyoruz.' dedi.

Kalkavan sözlerini şöyle sürdürdü; ”Rize'de tarım, turizm ve Ovit Tüneli'nin açılmasıyla lojistik ön plana çıkacaktır. Rizemizi geliştirmek için bu konulara ağırlık vermemiz doğru olur. Balıkçılığımızı geliştirmek için de çalışıyoruz. Karadeniz'de balıkçılar arasında uyum ve birliği sağlamamız şart. Artık bizim önceliğimiz çevre. Arıtma sistemlerini çok hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Ordu çok güzel bir model olmuş. Karadeniz'deki tüm şehirlerimizi bu örneğe göre düzenlememiz gerekir."

'Balıkçılık mirastır'

Balıkçılığın bir miras olduğunu dile getiren Kalkavan, "Balıkların azalmasından sadece balıkçılar sorumlu tutulamaz. Evsel atıklar denizleri kirlettikleri sürece bu sorun çözülemez. Atık sorunu çözülmeli, balıkçı tekneleri küçülmeli, yeni düzenlemeler yapılmalı. Ayrıca teknelerinizi 2. sicile geçirin. Bu çok önemli. Biz DTO olarak bu konuda defalarca bilgilendirme yaptık. Gerekirse daha fazla yaparız. Ama bunu takip ediniz” dedi.

Yatırımlarla, ülkenin lojistik gelirlerinden daha büyük pay almaya başladığını söyleyen Kalkavan, denizcilik sektörünün savunma sanayine verdiği desteyi detaylandırdı.

Ardından Trabzon'a geçen Metin Kalkavan ekibi Trabzon'daki üyelerle bir toplantı gerçekleştirdi. Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan'nında katıldığı toplantıda, Trabzon temsilciliğinin hangi şartlarda şube olabileceği detaylı olarak anlatıldı.

Trabzon'un DTO Şubesi olmasının bölgeye katkı sağlayacağı vurgulayan Kalkavan, "Trabzon eninde sonunda şube olmak zorunda. Bu bizim ana hedefimiz. Şube olmanın bölge denizciliğine katkısı olur.' şeklinde konuştu.

P&I sigortası hakkında bilgi veren Kalkavab, denizcilere P&I tavsiye ettiğini dile getirerek; 'P&I sigortasını tavsiye ediyoruz. Çevre kirliliği, kazalar ve ölümlerde artık çok ciddi rakamlar söz konusu. P&I sigortası sizi korur. Bunu ciddiye alınız. Mevcut gidişatta balıkçılarımızın çoğunun mesleklerine devam etmesi mümkün gözükmüyor. Kollektif çalışma yolunu seçerek mesleğinizi sürdürülebilir hale getirmeniz gerekiyor. YouTube da bu konuda çok detaylı bir konuşmam var. Lütfen zaman ayırıp izleyiniz. Arz fazlası var. Aç gözlülüğü bırakıp daha akıllı yaklaşımlar bulmamız şart.” dedi.

Toplantıda söz alan Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkanı Erol Yücel ise, balıkçılığın önemini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü; 'Su ürünleri ve balıkçılık bizim geleceğimiz. Bu konular üzerinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz'

Metin Kalkavan ise Erol Yücel'in balıkçılık ile ilgili sözlerine katıldığını belirterek; :”Balıkçılarımız çok emek veriyorlar ama para kazanamıyorlar. Çok yazık. Bunu düzeltelim. Emeklerimiz boşa gitmesin” şeklinde konuştu.

Toplantıda yöneltilen bir soru üzerine İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın statüsüne açıklık getiren Kalkavan;' İMEAK DTO sivil toplum kuruluşu değildir. İMEAK DTO kamu kurumu niteliğinde, meslek kuruluşudur. Biz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız.” dedi.

Kalkavan ve eraberindekiler dün Samsun'da balıkçıların yoğun katılım gösterdiği toplantıda; limancılık, deniz eğitimi, balıkçılık, avlanma yasağı gibi konular ele alındı. Ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden DTO üyeleri, toplantıda Ordu'nun gelişmesi için limanın şart olduğunun altını çizdi. Ordulu üyelerden sonra Giresun'daki üyelerle bir araya gelen Metin Kalkavan ve Yönetim Kurulu üyeleri, balıkçı barınaklarındaki atıkların ana sisteme taşınması ve altyapı problemlerini masaya yatırdı.

Vira Haber