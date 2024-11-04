Denizci Fenerbahçeliler Derneği İlk Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Tek liste ile gidilen seçimde, açık oylama yöntemiyle Serhat Barış Türkmen derneğin başkanlığına seçildi.

Genel kurul toplantısı, divan kurulunun belirlenmesiyle başladı. Arif Kenan Türkantos divan başkanı, Cengiz Karabüber başkan yardımcısı ve Merve İrem Gür ise katip üye olarak görev aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye gelen Serhat Barış Türkmen, konuşmasında ülkemizde yaşanan terör olayları ve şiddet olaylarını kınayarak hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Serhat Barış Türkmen, derneğin kuruluş sürecini de paylaşarak, 2018 yılında birkaç denizci arkadaşıyla kurdukları bir WhatsApp grubunun bugün 730 kişilik bir topluluğa dönüştüğünü ve dernek olarak 305 üye ile genel kurulu gerçekleştirdiklerini belirtti. Derneğin Fenerbahçe Spor Kulübü’nün akreditasyon belgesini aldığını hatırlatan Türkmen, bu sayede kulübün düzenlediği organizasyonlara davet edildiklerini ve dernek üyelerinin maç bilet taleplerine daha hızlı yanıt alabildiklerini ifade etti.

Barış Türkmen, WhatsApp grubu gibi iletişim araçlarının önemi üzerinde durarak, kalabalık grupta yaşanan kontrol zorluklarına değindi: “WhatsApp grubuna gelince, evet biraz kalabalık oldu ve kontrol edilmesi zorlaştı. Bugünden sonra 35 kişilik yeni bir WhatsApp kurulu oluşturmayı planlıyoruz. Burada sadece maç bildirimleri, maç biletleri ve derneğe özel konuları konuşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde, derneğin sosyal dayanışma faaliyetlerine ağırlık verileceğini belirten Başkan, üyeler arasında birlik ve beraberliğin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan, kulübün tekerlekli basketbol takımı için sponsor olduklarını hatırlatarak hem finansal destek sağlamak hem de maçlarda fiziksel olarak bulunarak takıma moral vermek istediklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerden de bahseden Başkan Türkmen, “Dış saha ve iç saha bilet organizasyonları, geleneksel hale gelen iftar programları gibi etkinliklerle üyelerimizin bir araya gelmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Derneğin maddi desteği ile yapılan bu organizasyonlar için tüm üyelerimizin katkılarını bekliyoruz” dedi.

“Birlikte Hareket Ederek Sinerji Oluşturuyoruz”

Serhat Barış Türkmen şöyle devam etti: “Bizim amacımız burada bir dayanışma kurmak, birlikte hareket ederek bir sinerji oluşturmak. Bunu yaparken amatör bir ruhla, gönüllü bir şekilde bu işleri yürütüyoruz. Bir araya geldiğimizde herkesin görüşlerine değer veriyoruz, çünkü her birinizin düşünceleri bizim için çok kıymetli. Sadece yönetim kurulunun değil, tüm üyelerimizin katkılarıyla bu derneği daha ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum. Birlikte birçok yeni proje başlatacağız; bu projeler sadece bizim değil, sizlerin de destekleriyle hayata geçecek.

WhatsApp grubumuzda ise daha önce gördüğünüz gibi, bir sinerji var. Bu grubu daha etkin kullanabilmek için, sadece maç bildirimleri, bilet yardımlaşmaları ve özel konuların konuşulacağı bir format planlıyoruz. Burada karşılıklı fikir alışverişi yaparak bu platformu hem üyelerimiz için daha faydalı bir hale getireceğiz hem de derneğin amaçlarına daha iyi hizmet edeceğiz. Bazı üyelerimiz maddi sebeplerden dolayı bazı faaliyetlere katılamıyor; bu gibi durumlarda birbirimize destek olmalıyız.”

“Kadın Basketbol Takımımıza Desteğimiz Artarak Devam Edecek”

Türkmen; “Önümüzdeki dönemde, kadın basketbol takımına yönelik desteğimiz artarak devam edecek. Bu takım, bizim için büyük bir önem taşıyor ve başarılarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Aynı şekilde tekerlekli sandalye basketbol takımımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm üyelerimizi, maçlarda takımlarımıza destek olmaya davet ediyorum. Fiziksel olarak yanlarında olduğumuzda, hem sporcularımıza moral veriyor hem de derneğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyoruz.

Son olarak, derneğimizin düzenli olarak yapmayı planladığı iftar ve sosyal etkinliklerle bir araya gelerek dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Derneğin finansal katkılarıyla yapılan bu organizasyonlar, sizlerin katılımlarıyla anlam kazanıyor. Bu etkinliklere katılım göstererek birbirimizi daha yakından tanıyabilir, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir şekilde ilerleyebiliriz. Şimdiye kadar gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum, bundan sonra da hep birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi. Son olarak, kulübün sportif faaliyetlerine yönelik hedeflerini paylaşan Başkan, kadın basketbol takımına yönelik desteklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, derneğin bu tür sponsorluk çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Bu açıklamalarıyla, Denizci Fenerbahçeliler Derneği’nin yeni dönem stratejilerini açıklayan Türkmen, sözlerini derneğin birlik ve dayanışma ruhunu koruma ve geliştirme arzusuyla noktaladı.

YÖNETİM KURULU

Serhat Barış Türkmen Ebru Şenkaya Selçuk Sencer Esenyel Ahmet Can Bozkurt Adnan Türkeş Sena Demircan İsmail Ziya Uzel Adem Kocadağ Serhan Özcan Yaman Şen Hakan Doğan Kayalı Esra Erdoğan Mustafa Türker Yıldırım Bülent Sönmez Gülsün Erdoğdu Mustafa Erhan Esinduy

DENETİM KURULU

Asil - Cihan Ergenç Asil - Murat Hilkin Asil - Engin Özçelik Yedek - Merve Dilan Gür Yedek - Rümeysa Ekici Yedek - Sim Gülle

DİSİPLİN KURULU

Asil - Ahmet Çağlar Coşkunsu Asil - Aybars Vahapoğlu Asil - Kuzay Cengiz Karabüber Yedek - Ali Cemal Şenova Yedek - Yiğit Çiçek Yedek - Sena Ercan

BALOTAJ

Asil - Mehmet İnce Asil - Okyay Leblebici Asil - Burçin Engin Tunç Asil - İsmail Erdem Nevşehir Asil - Rona Kaspi Asil - YK Başkanı ya da Yardımcısı Asil - Genel Sekreter Asil - Yönetim K.’dan Bir Üye

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