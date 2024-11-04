Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’ndan Biodiesel ve Biofuel Eğitimi

5 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek “Biodiesel ve Biofuel Eğitimi” semineri, sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Kimya Mühendisi Dr. Sara Rezaee’nin konuşmacı olarak katılacağı seminer, VISWA Group Ar-Ge Müdürü olan Dr. Rezaee’nin uzmanlığıyla biyodizel ve biofuel (biyoyakıt) hakkında detaylı bilgi sağlayacak. Etkinlikte, biyodizel ve biofuel yakıtların ne olduğu ve bu alandaki son gelişmeler ele alınacak.

Seminer, 5 Kasım 2024’te 10:00 - 12:30 saatleri arasında TMMOB GEMİMO Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu etkinlik, GEMİMO’nun meslek içi eğitim çalışmalarına katkı sağlarken, sektördeki güncel yakıt teknolojileri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Vira Haber