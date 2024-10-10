Denizci Fenerbahçeliler, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na Sponsor Oldu

Fenerbahçe'ye gönül vermiş denizcilik sektörü mensuplarının bir araya geldiği dernek, 2024-2025 sezonunda takımın forma arkası sponsoru olarak destek verecek.

Denizci Fenerbahçeliler Derneği'nin logosu, bu sezon boyunca takım formalarında yer alacak. Fenerbahçe Spor Kulübü, derneğe katkılarından dolayı teşekkür ederken, bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

Vira Haber