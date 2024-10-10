İstanbul Sanayi Odası’ndan Türk Loydu Vakfı’na Ziyaret

Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, İSO ve Türk Loydu yöneticileri bir araya geldi.

Ziyarette, Türk Loydu Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgi verilirken, vakfın Türk sanayicisine daha fazla tanıtılması için İSO ile iş birliği yapılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, İSO Akademi ile Türk Loydu Akademi arasındaki iş birliği konuları da masaya yatırıldı.

Sanayi ve denizcilik sektörlerinin ortak hareket etmesinin Türkiye'nin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekilen görüşmede, özellikle yeşil dönüşüm ve çevre dostu teknolojilere geçişte iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Prof. Dr. Oral Erdoğan, İSO heyetinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “İlişkilerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

Vira Haber