Denizci Hastalığı Türkiye’ye Geliyor

Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği Üyesi Uzman Dt. Funda Özsarı, Türkiye’de skorbüt vakalarındaki artışın diş sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğine dair uyarılarda bulundu. Dengesiz beslenen bireylerin ve gençlerin risk altında olduğunu belirten Özsarı, sağlıklı beslenmenin diş eti ve diş sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

"Skorbüt Sadece Tarihte Kalmadı, Günümüzde Yeniden Görülüyor"

Skorbütün diş sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Dt. Funda Özsarı, “Skorbüt, C vitamini eksikliği nedeniyle diş etlerinde kanama, diş kaybı ve diş eti çekilmesi gibi ciddi sorunlara yol açar. Eskiden bu hastalık denizcilerle anılırdı; denizde uzun süre taze meyve ve sebze tüketemedikleri için hastalığa yakalanırlardı. Ancak günümüzde fast-food tüketiminin artması ve taze gıda tüketiminin azalmasıyla birlikte skorbüt tekrar gündeme geldi.” dedi.

Diş Sağlığınız İçin C Vitamini Alımını İhmal Etmeyin

Dt. Özsarı, skorbütün diş sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine vurgu yaparak, C vitamini eksikliğinin diş etlerini zayıflattığını ve diş kaybına neden olabileceğini belirtti. Özsarı, “C vitamini eksikliği diş etlerinin hassaslaşmasına, kolayca kanamasına ve dişlerin destek yapılarını kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir ağız yapısı için taze sebze ve meyveler tüketilmeli, gerekli vitamin alımı ihmal edilmemelidir.” Dedi.

Skorbütün Erken Belirtilerine Dikkat

Diş eti kanamaları ve hassasiyet gibi belirtilerin skorbütün ilk işaretleri olabileceğini belirten Özsarı, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Özsarı şöyle devam etti ; “Diş fırçalarken ya da sert yiyecekler yerken diş eti kanaması yaşıyorsanız, bu skorbüt belirtisi olabilir. Erken müdahale edilmezse diş kaybına yol açabilecek boyutlara ulaşabilir.”

Avrupa Standartlarında Estetik ve Sağlıklı Gülüşler İçin Beslenme Önerisi

Dt. Funda Özsarı, estetik diş hekimliğinde sağlıklı ve güçlü diş etlerinin önemine değinerek, dengeli bir beslenme alışkanlığının gülüş tasarımını doğrudan etkilediğini ifade etti. “Gülüş estetiği sadece beyaz ve düzgün dişlerden ibaret değil, aynı zamanda sağlıklı diş etleri ile tamamlanır. Bu nedenle C vitamini bakımından zengin portakal, kivi, çilek ve brokoli gibi gıdalar, estetik bir gülüş ve sağlıklı bir ağız yapısı için mutlaka beslenme düzenine eklenmelidir.” Açıklamasını yaptı.

Skorbüte Karşı Toplum Bilincinin Artırılması Gerekiyor

Dt. Funda Özsarı, skorbütün yeniden artış göstermesinin toplum sağlığı açısından endişe verici olduğunu ve bu konuda farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti. Dt. Özsarı, “Halkımızın, özellikle de gençlerin sağlıklı beslenmeye ve diş sağlığına önem vermesi çok önemli. Diş eti hastalıklarının önüne geçebilmek için beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve düzenli olarak diş hekimi kontrollerimizi yaptırmalıyız.” Dedi.

Vira Haber