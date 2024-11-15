Milli Savaş Gemileri ve Mini İHA’lar Pakistan’da Sahne Alacak

Türk savunma sanayinde modern ve milli platformlar geliştiren ve birçok ihracat başarısına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini ve kabiliyetlerini farklı coğrafyalara taşımaya devam ediyor. STM, Pakistan’ın Karaçi şehrinde 19-22 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek, Güney Asya’nın önemli savunma fuarlarından Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS’a katılarak, milli teknolojilerini sergileyecek.

Milli Fırkateyn ve Korvetler Pakistan’da Boy Gösterecek

STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL), STM’nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk Donanması’na bugüne kadar dört adet teslimi gerçekleştirilen ve ihracat başarıları yakalayan Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı ve Türkiye'nin yurt dışında yapmış olduğu en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN (A39) STM stadında sergilenecek. STM’nin kendi öz kaynakları ile başlattığı ve mukavim tekne test üretimini geride bırakan Türkiye’nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500 ile sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen milli hücumbot tasarımı STM MPAC de STM standında yerini alacak.

Milli Vurucu İHA’lar Pakistan’da

Taktik mini İHA’da Türkiye’de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA’yı da Güney Asya ile buluşturacak.

STM Mühendisliği Pakistan Sularında

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin milli teknolojileri ile 30’dan fazla ülkede ihracat, iş birliği çalışmaları yürüttüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Ülkemizin güvenliği için Ordumuzu milli teknolojilerimizle güçlendirirken, mühendislik kabiliyetlerimizle dost ülkelerin savunma kapasitelerini artıracak ihracatlar yapıyoruz. Bu ülkelerin başında gelen dost ve kardeş Pakistan’da bugüne kadar önemli projelere imza attık. Pakistan Donanması için tasarladığımız, Türkiye’nin yurt dışına yapmış olduğu en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN’i Karaçi’de inşa ederek 2018 yılında teslim ettik. Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatına da Pakistan'da imza attık. Pakistan’ın sahip olduğu Agosta 90B Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunda, iki denizaltıyı modern sistemlerle donatarak, teslim ettik. Son denizaltının modernizasyonu için çalışmayı sürdürüyoruz. Askeri deniz kabiliyetlerimiz başta olmak üzere, kendini savaş ortamında başarıyla kanıtlamış taktik mini İHA sistemlerimiz ile de Pakistan’da yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz."

PAKİSTAN IDEAS 2024

Tarih: 19-22 Kasım 2024

Yer: Karachi Expo Centre / Pakistan

STM Stand Bilgileri: Salon: 1 | Stand No: A16

Vira Haber