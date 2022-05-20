Denizci Kadınlar, Denizin İncileri Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) tarafından 2019 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenmekte olan ve denizcilik sektörünün kadın çalışanlarını bir araya getiren DENİZİN İNCİLERİ Panel & Networking Cocktail etkinliği yapıldı.

IMO’nun 18 Mayıs tarihini Dünya Denizci Kadınlar Günü olarak belirlemesi nedeniyle 17 Mayıs Salı günü İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen etkinliğe D.E.Ü Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, Kıyı Emniyeti İzmir Bölge Müdürü Pelin Devrim, sponsor firma yetkilileri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 300 kadar sektör temsilcisi katılım sağladı.

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, ‘’Denizcilik STK'larında Kadın Sözü’’ paneli ile devam etti. D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nil Kula moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, WISTA Türkiye Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Nazlı Selek, YoungShip Türkiye Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Sinem Oğiş, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar konuşmacı olarak yer aldı. Sonraki oturumda ‘’Deniz Ulaştırma Lojistiğinde Kadın Sözü’’ paneli D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gamze Arabelen’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof Dr. Burcu Özsoy, MSC Genel Müdür Yardımcısı Sibel Uygun Gider, HAPAG LLOYD Area Inland Steering Supervisor Sevim Eser Şarman sektörün kadın katılımcıları olarak tecrübelerini aktardılar.

GELECEKTEN UMUTLUYUZ

1913 yılında kurulan İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği’nin ilk kadın başkanı olduğunu belirten Şükriye Vardar, kadınların denizcilik sektöründe çalışan, yönetici ve temsilci olarak daha fazla yer alması çağrısında bulundu.

Vardar, “Deniz Ticaret Odası İzmir Şubemizde meclis üyesi olarak iki kadın temsilci görev alıyoruz. Sektörel dernek yönetimlerinde çok az sayıda kadın bulunuyor. 1913 yılından bu yana faaliyet gösteren asırlık İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği tarihinde ikinci kadın yönetim kurulu üyesiyim. İlk kadın başkan olarak da tarihe geçtiğimi düşünüyorum. Bu örneklere baktığımızda denizcilik sivil toplum kuruluşlarında kadınların temsil sayılarının artması gerektiği görüşündeyim. Tüm bu verilere rağmen mutluyum. Çünkü halihazırda bazı sektörlerde kadın olmanın zorlukları sürerken, özellikle bir parçası olmaktan gurur duyduğum şirketim MSC Grubu'nda kadın çalışan oranı yüzde 25’e yükseldi. Orta ve üst düzey yöneticilerin ağırlığını ise kadınlar oluşturuyor. Bu da geleceğe dair umutlarımızı artırıyor” dedi.

DENİZCİLİK STRATEJİK SEKTÖR

Kadınların ve erkeklerin toplum hayatına eşit ve etkin katılımının toplumun güçlenmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Vardar, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir toplum hayalinin hiç bitmeyeceğini söyledi.

İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği’nin 100 yılı aşkın geçmişi olan köklü bir dernek olduğunu da ifade eden Vardar, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de sefer yapan veya Türk limanlarına uğrayan gemi sahibi veya Türkiye’de gemi hatlarına acentelik yapan şirketlerin oluşturduğu bir derneğiz. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin denizyolu taşımacılığı ile yapıldığı düşünüldüğünde, Başkanlığını üstlendiğim Derneğimizin stratejik önemi olan sektöre katkıları yadsınamaz”.

ŞÜKRİYE VARDAR KİMDİR?

1975 yılında İzmir Karşıyaka’da doğdu. Eğitimini İzmir’de tamamladı. Yirmi yaşında gümrük müşavirliği firmasında muhasebe bölümünde işe başladı. Gümrük müşavirliği yardımcı karnesini alarak gümrük sektörüne adımını attı. Denizcilik yolculuğuna 2002 yılında Arkas Denizcilik’te başladı. Arkas bünyesinde yeni kurulan gümrük ekibini yönetti. 2008 yılında MSC Gemi Acenteliği’ne geçti. Halen MSC Gemi Acenteliği Resmi İlişkiler Müdürü olarak görev yapıyor. İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Üyesi ve İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektöre katkıda bulunmaya devam ediyor.

Etkinliğin diğer konukları Türkiye’nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul ve milli yüzücü Emine Avcu da sürpriz katılımları ile organizasyona renk kattılar.

KINAY’ın ana sponsorluğunu üstlendiği DENİZİN İNCİLERİ Panel & Networking Cocktail etkinliğinin diğer sponsorları JMS, ROTAMAR, MSC MEDLOG ve TCEEGE oldu.

Etkinlik, Pandemi nedeniyle uzun süredir yüz yüze görüşme fırsatı bulamayan sektörün katılımcılarını bir araya getiren, samimi ve keyifli bir havada geçen kokteyl ile sona erdi.

Vira Haber