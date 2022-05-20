Art & Kids Fest Galataport İstanbul'da

Tarih ve kültürel zenginlik açısından İstanbul’un en özel bölgelerinden Karaköy’de konumlanan Galataport İstanbul, şehrin cazibe merkezi olmasının yanı sıra sanata destek veren projelerle de öne çıkıyor. Çocuklar için merak uyandıran ve sanata eğilimlerini destekleyici nitelikte konserlere ve festivallere ev sahipliği yapan Galataport İstanbul, 23 Nisan’da Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın, özel olarak gerçekleştirdiği konserin ardından bu hafta sonu çocukları sanat ve sanatçılarla Saat Kulesi Meydanı’nda bir araya getirecek. Türkiye’nin ilk sanat ve çocuk festivali olan, sanatın her dalını çocuklara özel deneyimlere dönüştüren ve Münhasır Fikirler organizasyonunda gerçekleştirilen Art & Kids Fest. hem eğlendiren hem eğiten yoğun içeriği ve çocuk gelişimini destekleyen atölyeleri ile Galataport İstanbul’da çocuklara neşeli deneyimler sunacak.

Sanatın farklı dallarından birçok sanatçı Galataport İstanbul’da olacak

Art & Kids Fest kapsamında 0-13 yaş arası çocukları sanatla ve birbirinden değerli sanatçılarla buluşturacak olan Galataport İstanbul, çocuklara sanatla iç içe geçirecekleri iki gün vadediyor. Çocuklar, Türk resim sanatının önde gelen sanatçıları arasında yer alan Devrim Erbil, Ahmet Güneştekin ve Bubi ile resim atölyelerine katılabilecek ve Erin İlkcan Aslan ile kitlesel resim atölyesine de dahil olabilecekler. Bale ve dansa ilgi duyan çocuklar ise Tan Sağtürk Akedemi’nin Saat Kulesi Meydanı’nda kuracağı atölyelerinde kendilerini dansın ritmine bırakabilecekler. Galataport İstanbul’da düzenlenecek festivalde yer alacak isimler arasında oyuncu Bestemsu Özdemir ve dünyanın en iyi 15 sokak sanatçısından biri olan, ikonik kızgın pandaları ile tanınan ünlü grafiti sanatçısı Leo Lunatic de yer alıyor.

Tüm müzik atölyelerinin Doremusic Akademi tarafından gerçekleştirileceği seanslarda, çocukların bu alandaki yeteneklerinin de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Sanatçı Eymen Aktel ise minik katılımcılara suyun önemini kendi üslubuyla aktaracak.

İstanbul’un kültür, sanat ve tasarımla buluşma noktası

Galataport İstanbul, içinde barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sanatın Türkiye’deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapıyor. Çok özel bir teknikle restore edilerek şehre geri kazandırılan, 1848 tarihli Tophane Saat Kulesi’ni ortasına alan Saat Kulesi Meydanı, eski ile yeniyi buluşturan, anları ve anıları sahiplenen bir simge olarak İstanbulluları ve şehrin ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mehmet Bali: “Küçük misafirlerimizi ve ailelerini, bu hafta sonu sanatla dopdolu bir festival ile ağırlayacağız”

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali; “Galataport İstanbul olarak, içinde bulunduğumuz bölgenin ve şehrimizin kültür sanat hayatında önemli bir rol üstlenmek için bu alandaki değerli çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz. 29 Ekim ve 23 Nisan Bayramlarımızda Galataport İstanbul’a özel olarak düzenlenen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserleri ve İstanbul’un eski geleneklerini günümüze taşıyan “Nostalji İstanbul” etkinliklerinde, genç ve küçük misafirlerimizi müzik ve çeşitli sanat aktiviteleri ile buluşturduk. Çocukların meraklarını uyandırarak sanatı sevdirmeye destek olan etkinliklerimizden biri de Art & Kids Fest oluyor. Art & Kids Fest’e ev sahipliği yaparak çocuklara ve ailelerine iki gün boyunca öğretici sanat atölyeleri eşliğinde ilham veren bir hafta sonu sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek Art & Kids Fest’in organizasyonu yapan Münhasır Fikirler Yönetim Kurulu Başkanı Can Korur; “Art & Kids Fest ile disiplinler arası bir öğrenme alanı olarak görülen sanatsal etkinlikler aracılığıyla, çocukların kimliklerini ve çeşitli sanat dallarındaki becerilerini keşfetmelerini istiyoruz. Bir diğer amacımız ise öğrendikleri tüm bilgileri ezber unsuru olmaktan çıkartmak ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak... Festival kapsamındaki atölyelerimizle çocukların el becerileri ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda özgüveni yüksek ve topluma faydalı birer birey olmalarını da amaçlıyoruz” dedi.

Galataport İstanbul yıl boyunca çeşitli pek çok kültür sanat ve tasarım etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte çevresindeki kültür sanat etkinliklerinde de %72’lik bir gelişme olacağı öngörülüyor.