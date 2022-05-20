Kadın Denizciler Kıyı Emniyeti’nde Buluştu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Türkiye Denizciler Sendikası ve Türkiye Denizcilik Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen 18 Mayıs Dünya Denizci Kadınlar Günü kutlamasında kurumda görev yapan kadın denizcilere ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin ilk kadın kaptanı Esra Ulutürk Dinç’e plaket verildi.

Törene Kapt. Esra Ulutürk Dinç’in yanı sıra Kıyı Emniyeti’nde görev yapan 2. Kaptan Feyza Yılmaz, 2. Kaptan Cansu Kırık, 2. Kaptan Gizem Turan, Şube Müdürü Selay Turan, İzmir Gemi Trafik Operasyon Amiri Özge Yavuz, Deniz Trafik Operatörü Firdevs Çalışkan ve Deniz Trafik Operatörü Seyhan Arzum Boran katıldı.

Kadın denizcilerin hem kadın hem denizci olmanın zorluklarını yaşadıklarına dikkat çeken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Orhan Bardak, “Mesleki ve sosyal tüm zorluklara rağmen kırılmayan azminizi ve başarılarınızı takdir ediyoruz. Değdiği her yeri güzelleştiren kadın elinin denizlere de dokunmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değişen toplumla toplumsal eşitlik sağlandığında kadınların çok daha büyük başarılar elde edeceğinden eminiz” dedi.

TDİ’nin ilk kadın kaptanı olan Esra Ulutürk Dinç ise, bugünleri görmelerinde gemide kadının şanssızlık getirdiği gibi hurafelere yüz vermeyen denizcilerin emeklerinin yattığını ifade ederek, “Benim çocukluğumdan beri hayalim kaptan olmaktı. Bile bile zoru seçtim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne yolcu gemilerinde çalıştım. Hayalimi gerçekleştirdim” diye konuştu.

Törende İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Üyesi Müh. Nuri Mert Can, Zafer Partisi Denizcilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kapt. Mustafa Can ile Deniz Tarihçisi Ali Bozoğlu da hazır bulundu.