Denizci Kadınlar WISTA Türkiye’nin İftarında Bir Araya Geldi

Moda Deniz Kulübü’ndeki etkinliğe katılan WISTA Türkiye üyeleri ve denizcilik sektörü temsilcileri Ramazan Ayı vesilesiyle sohbet etme ve Ramazan’ın bereketini paylaşma fırsatı buldular.



İftar yemeğine WISTA Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra; TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Panama Konsolosluğu Temsilcisi Sevinç Körüklü, Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Nildeniz Sütçü Şen, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Funda Yercan ve KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Torlak da katıldı.

Etkinlikte konuşan WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Atasoy, denizcilik sektöründeki zorluklara rağmen kadınların büyük başarılar elde ettiğini vurguladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne de konuşmasında yer ayıran Atasoy, verilen emeğin başarılarla taçlanmasının tüm kadınlar için gurur kaynağı olduğunu belirterek, WISTA Türkiye olarak kadınların sektördeki rolünü güçlendirmek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Vira Haber