Tamer Kıran'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Hayatı paylaştığımız, ailelerimizin temel direkleri, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren kadınlar, çalışma, ekonomik ve ticari hayattaki önemleriyle de toplumumuzun temel unsurlarıdır.

Ülkemizde kadınların eğitiminin hızla yükselmesinden, son yıllarda daha fazla kadının CEO, mühendis, bilim insanı, doktor, hatta erkeklerin çalıştığı ağır işlerde bile görev almalarından mutluluk duyuyoruz ama hala kadınların iş gücüne katılım oranlarının maalesef OECD ortalamalarının altında kaldığını görüyoruz.

Oysa küresel ekonomide iş yapma ve ticarette yeni modellerin konuşulduğu, gelişen teknoloji ile büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, eğitimli, öz güveni yüksek kadınlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Denizcilik sektöründe de bir kısmı uygulamaya geçen ve bir kısmında hazırlık çalışmaları halen süren dijital teknoloji, robotik ve otonom sistemler gibi uygulamalar birer birer devreye girerken, bu alanlarda çalışacak kadınların sayısının artmasını destekliyoruz.

Bu vesile ile sadece kariyerlerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda aile ve toplumsal yaşamdaki güçlü rolleri ile hayatımıza değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı