Denizci Öğrenciler Derneği 26. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Cihat AČCABAŞOČLU'nun yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. 25. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Açelya KARA, Gemi Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Faruk SARI,Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fatih YAZAR, Divan Kurulu Yazmanı Tuğçe DEMİRKAPI, Divan Kurulu 2. Yazmanı Doğucan MERİÇ'in konuşmalarıyla genel kurul toplantısı devam etti. Ardından, Yönetim Kurulu aday listesi tanıtıldı.

Tek aday listesinin olduğu Genel Kurul'da oy birliği ile Piri Reis Üniversitesi öğrencisi Emirhan KURT Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Denizci Öğrenciler Derneği 26. Dönem Başkanı olarak seçilen KURT, ekibi ile beraber tüm denizcilik okullarının birlik içinde daha çok çalışarak okullarını ve Denizci Öğrenciler Derneği’ni denizcilik sektörü içerisinde üst seviyelere taşıyacaklarını söyleyerek, bu bayrak yarışının layığıyla devam etmesi için tüm kabiliyetlerini ortaya koyarak ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verdiler. Denizci Öğrenciler Derneği, denizcilik alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, mesleki ve sosyal açıdan gelişim sağlayabilecekleri bir platform sunmaya devam edecektir.

Genel Kurul’da oy birliği ile Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı Emirhan KURT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Caner BUTUŞ Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Gönül BERBER Yönetim Kurulu Saymanı Abdullah Efe VAROL Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Yavuzalp ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Vahit ARSLAN

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BAZ Denetleme Kurulu Başkanı Sait BARILDAY

Denetleme Kurulu Üyesi Dilara Beliz MAMATİ Denetleme Kurulu Üyesi İnci Berra KUŞU

Vira Haber