Vedat Doğusel: “Denizcilik, Türk Milletinin Teminatıdır”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, denizciliğin ülkemizin teminatı olduğunu belirterek, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın önemine dikkat çekti.

1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, Türk denizciliği için bir dönüm noktası oldu. Türkiye’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanan bu önemli günün 98. yıl dönümü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, İzmit Kent Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Merkez Komutanı Dz. P. Alb. Ayhan Önol, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, denizciler ve protokol, törene katılım sağladı.

“KABOTAJ BAYRAMI’NIN ÖNEMİNİ ANLAMALIYIZ”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel yaptığı konuşmada Kabotaj Kanunu’nun önemine değinirken, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkarılan bu kanunla birlikte deniz ticareti hakkının Türk müteşebbislere geçtiğini ifade etti. Doğusel, 36 limanı ve tüm ekonomik verileri ile denizciliğe hizmet eden en önemli illerden bir tanesiyiz. Kabotajı çok iyi anlamalıyız. Hedeflediğimiz ekonomik seviyeye ulaşmamız için öncelikle kabotaj hakkımızı iyi anlamalı ve anlatmalıyız. Bizler denizi anlamalı, denizi yaşatmalıyız. Dünyada deniz taşımacılığından aldığımız yüzde 2’lik payı ne zaman arttırırsak, denizlerdeki hakimiyetimizi ve kabotajı ruhu ile anlayan bir millet olacağız. Ruhu ile yaşatılan bayramlar olması dileğiyle” dedi.

DENİZ ŞEHİTLERİ ANILDI

İzmit Kent Meydanı’nda resmi törenin ardından, 1 Mart Vapur İskelesi’nden hareketle kalkan römorkörle, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Bölge Liman Başkanı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim ve Meclis Üyeleri ile il protokolün de iştirakleriyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve deniz şehitlerini anma adına denize çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Vira Haber