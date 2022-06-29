Denizci Öğrenciler Derneği Olağan Genel Kurulu Gerçekletirdi

Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Kurulu

Başkanı Faruk SARI'nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. 23. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kadir IŞIK, 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Salih BOSTANCI, 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatih YAZAR ve Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Can SERBEST'in konuşmalarıyla Genel Kurul Toplantısı devam etti. Ardından, Yönetim Kurulu aday listesi tanıtıldı.

Tek aday listesinin olduğu Genel Kurul'da oy birliği ile Piri Reis Üniversitesi öğrencisi Tunahan AKIN Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. AKIN ve ekibi, kendilerini tanıtan konuşmalarının ardından tüm denizcilik okullarının birlik içinde daha çok çalışarak okullarını ve derneklerini ileriye götürebileceklerini söyleyerek bu doğrultuda yapılması gereken her şeyi yapacaklarına dair söz verdiler.

Genel Kurul’da oy birliği ile Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Tunahan AKIN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Elif KARAKEBEN

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri: Açelya KARA

Yönetim Kurulu Saymanı: Doğucan MERİÇ

Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammet Said YILDIRIM

Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed Fatih VARLIK

Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Efe KIVILCIM

Denetleme Kurulu Başkanı: İlknur İrem BULMUŞ

Denetleme Kurulu Üyesi: Giray Can OVACILI

Denetleme Kurulu Üyesi: Burcu ÖZEL