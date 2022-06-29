Marshall Islands ve AKT Hukuk Bürosu Kokteyl Düzenledi

Denizcilik sektörüne hizmet veren iki güçlü şirket olan Marshall Adası Bayrağı ve AKT Hukuk Bürosu, düzenledikleri resepsiyonla sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Geceye çok sayıda armatör, hukuk bürosu temsilcisi, broker, sanayici ve loyd tesmilcileri yoğun katılım gösterdi.

Türk denizcilik sektörü tarafından en çok tercih edilen bayrak devletlerinden olan Marshall Adaları'nı tercih eden pek çok denizci geceye davet edildi.

Vira Haber