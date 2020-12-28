Denizci Öğrenciler, Türk Denizcilik Vizyonunu Belirliyor

Bir ülkenin geleceği o ülkenin gençleridir, dolayısıyla vizyonunu da ancak gençleri belirleyebilir mottosuyla yola çıkan Denizci Öğrenciler Derneği, denizcilik camiasının önde gelen isimlerini “21. yüzyıl Türk Denizcilik Gücü Vizyonu’’ zirvesinde bir araya getirdi. Online platformda canlı olarak düzenlenen zirvenin ilk gününde sektörün önde gelen isimleri ve 10.000 kişinin üzerinde katılımcı yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN, zirvede açılış konuşmasını yapmaktan gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Aynı zamanda tedarik zinciri, lojistik ve mavi ekonomi için denizyolu taşımacılığının önemini vurguladı. Açılış konuşmalarına İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki ÇAKIR ve geçmiş dönem başkanları videolarıyla destek verdiler.

Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatih YAZAR; “Bu dönemde çalışmalarımıza ara vermeyip online etkinlikler, sosyal medya içerikleri ve elbette Denizden Dergimizin yeni sayıları ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Zirvenin ilk konuşmacısı olarak Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ, temel olarak Türkiye’nin Deniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan konularına değindi. “Ulusal gücümüz ne kadar büyük olursa olsun, jeopolitik gücünüzü kullanamıyorsanız bir anlam ifade etmiyor.” sözlerini kullandı. Ayrıca, Denizci Öğrenciler Derneği’nin faaliyetlerine, eğitimlerine değinerek bunun devam etmesi için her zaman destek vereceğini belirtti.

Emekli Tuğamiral Prof. Dr. Nurhan KAHYAOĞLU panelinde Sürekli Denizcileşme, Türk Denizcilik Gücü ve eğitim konularına değinildi. Cümlelerinde; “Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’deki girişimleri, sizleri, sizden sonraki nesillerin rahatlığı ve refahlığı içindir.” sözlerini kullandı.

Eskomarine Genel Müdürü Adem KOCADAĞ panelinde Türk Denizcilik Sektörü’nün Türk ekonomisine katkısı ve denizcilik istihdamının toplam istihdama katkısını ortaya çıkartan rapordan bahsetti.

1989 Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Meclisi Şubesi Başkanlığı ile sektöre adını yazdırmış olan Sn. Geza DOLOGH, gençlere önemli önerilerde bulundu.

Mavi Vatanın mimarlarından ve aynı zamanda Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr Cihat YAYCI, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yatakları hakkında önemli önerilerde bulundu. “Mavi cephenin iç cephesi millettir, iç cephe hepimizin birlik beraberlik içinde olmasıdır.” sözleriyle Mavi Vatan’ın önemini vurguladı.

Türk Stratejisti ve Politikacısı, Mavi Vatanın Destekçileri Arasında Yer Alan Emekli Koramiral Kadir SAĞDIÇ, Kıbrıs harekatı ve Kıbrıs’ın önemine, ayrıca Türkiye denizcileşmesinden bahsetti. Mavi vatan algısının büyük ilgi yarattığını söyledi ve stratejik üstünlük konusuna ayrıca yer verdi.

Deniz Tarihi Araştırmacısı Ali Rıza İŞİPEK, izleyicileri denizcilik tarihi ve deniz mirası hakkında detaylı şekilde bilgilendirdi. Yelkenli eğitim gemilerinin önemine değindi ve deniz kültür varlıkları koruma kurullarının üstüne düşülmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet KARAKULAK, Dünya ve Türkiye balıkçılık durumu, günümüzdeki balıkçılık faaliyetleri, balık avcılığında nelere dikkat edilmesi gerektiğine değindi.

Vira Haber