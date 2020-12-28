Katar Donanması İçin İnşa Edilen İkinci Gemi Denize İndirildi

Anadolu Tersanesi (ADİK) tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen iki askeri eğitim gemisinden ikincisi olan QTS 92 Al Shamal da denizle buluştu. ADİK tarafından inşa edilen ilk silahlı eğitim gemisi QTS 91 Al-Doha gemisinin denize indiriliş töreni Ekim 2020’de gerçekleşmişti.

Denizcilik Dergisi tarafından da aktarıldığı üzere Pandemi koşullarından dolayı tören düzenlenmezken, 90 metre uzunluğunda ve 1.950 ton tam yük deplasmanına sahip gemi, eğitim görevlerinin haricinde karakol görevleri de icra edebilecek.

ADİK ile Katar Deniz Kuvvetleri arasında iki askeri eğitim gemisi inşa edilmesi için Katar’da Mart 2018’de düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda sözleşme imzalanmıştı. Tasarımı da Anadolu Tersanesi tarafından yapılan gemide 72 askeri öğrenci eğitim görecek. Gemilerde ayrıca helikopter pisti de bulunuyor.

Öte yandan geminin helikopter platform sertifikasyon, mühendislik ve tasarım hizmetlerini üstlenen HeliPLAT aynı zamanda sistemlerin testleriyle birlikte eğitim faaliyetlerini de yürütüyor. Geminin klaslaması ise Türk Loydu tarafından yapıldı.

PRUVANIZ NETA, BAHTINIZ AÇIK OLSUN

İlk geminin suya indirilme töreninde konuşan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, varlığının temelini oluşturan unsurların farkında olmayan milletlerin geleceğe uzanamayacağını belirterek, bu anlayış kapsamında başta savunma sanayii olmak üzere her alanda yerli ve millî hamleler üzerine ülke geleceğini inşa ettiklerini bildirmişti. Akar konuşmasında, “Bizim için yerlilik ve millîlik elbette bu topraklara, bu gelenek ve medeniyete ait olmak, kök salmak ve bütün tarihsel, kültürel müktesebatımızı sahiplenmek; bu coğrafyanın, bu iklimin nefesini solumaktan geçiyor.” diyen Bakan Akar, bu bilinçle kendi özlerine dönüp, kendi değerlerinden beslendiklerini söylemişti.

“İtidalde selamet, acelede nedamet vardır. İhtiyatlı davranan umduğuna ulaşır” Arap atasözünü anımsatan Bakan Akar, “Bizler de millî ve manevi değerlerimizden aldığımız ilhamla bugüne kadar bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın hâkim olması için üzerimize düşen tarihî sorumluluğu itidalli ve ihtiyatlı davranarak yerine getirdik, bundan sonra da Katar gibi dost ve kardeş ülkelerle dayanışma halinde bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Hulusi Akar, sözlerini Katarlı denizcilere söylediği “Denizleriniz sakin, pruvanız neta, yolunuz bahtınız açık olsun!” ifadesiyle tamamlamıştı.

Vira Haber