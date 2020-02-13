Denizciler için müzik ziyafeti

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) tarafından her ay düzenlenen sanat etkinliklerine katılan denizciler Şubat ayı programında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasını (İDSO) dinleme fırsatı bulacaklar.

Maestro Ender Sakpınar yönetiminde ve piyanoda Emre Yavuz’un solistliğindeki İDSO konseri M. Ravel Sol Majör Konçertosu ile başlayacak, ikinci bölümde ise A. Borodin’in Senfoni No : 2 adlı bestesi çalınacak.

Konser 28 Şubat 2020 Cuma, Saat 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleşecek. Etkinliği izlemek isteyenlerin 0 536 724 49 57 numaralı telefondan Melek Altay ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

Vira Haber