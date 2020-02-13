Global Ports Holding, ekibini havalimanı deneyimi ile güçlendirdi

İstanbul Havalimanı’nda (İGA) son iki yıldır Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak görev yapan Mert Başar, aynı görev ile Global Ports Holding’e katıldı. Halen CCO görevini yürüten Mark Robinson ise Avrupa ve Asya – Pasifik bölgelerinde yeni iş geliştirme ve GPH ağında yer almayan limanlar ile ortak hizmetler geliştirmeye odaklanacak.

Global Ports Holding’in dünyada sektöründe lider tek Türk şirketi olduğunu ifade eden CEO Emre Sayın, “Mert Başar’ın ekibimize katılması ile havalimanı işletmeciliğinde dünyanın en önde gelen projelerinden birinin deneyimini şirketimize kazandırmasını hedefliyoruz. Kısa ve orta vadede ek hizmetlerimiz ile yolcu memnuniyetini artırma hedefimize büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Mark Robinson ise yeni sorumluluklarında gelecek 5 yılda 2 kat büyüme hedefimize ulaşmamızda bugüne kadar olduğu gibi çok değerli bir destek sağlayacak.” diye konuştu.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, üst yönetiminde reorganizasyon gerçekleştirdi. Türkiye dahil toplam 13 ülkede 21 limandan oluşan bir küresel ağa genişleyen Global Ports Holding ekibine İstanbul Havalimanı’nda (İGA) son iki yıldır Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak görev yapan Mert Başar katıldı.

Mert Başar, son dönemde hayata geçen dünyanın en büyük havaalanı projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nda havayolu pazarlaması ve rota geliştirme faaliyetleri dahil olmak üzere hem kara hem de hava tarafı hizmetlerini içeren ticaret stratejisini planlayarak, uygulanmasından sorumlu oldu. Mert Başar, İGA’dan önce, Türk Telekom, Turkcell ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden HP’de üst düzey görevlerde bulundu.

Halen CCO görevini yürüten Mark Robinson ise Avrupa ve Asya – Pasifik bölgelerinde yeni iş geliştirme ve GPH ağında yer almayan limanlar ile ortak hizmetler geliştirmeye odaklanacak.

Hedeflerimize ulaşmada katkı ve destek sağlayacaklar

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, sektöründe lider tek Türk şirketi olduklarını ifade ederek, üst yönetimdeki reorganizasyonu şöyle değerlendirdi: “Mert Başar’ın ekibimize katılması ile havalimanı işletmeciliğinde dünyanın en önde gelen projelerinden birinin deneyimini şirketimize kazandırmasını hedefliyoruz. Kısa ve orta vadede ek hizmetlerimiz ile yolcu memnuniyetini artırma hedefimize büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Mark Robinson ise yeni sorumluluklarında gelecek 5 yılda 2 kat büyüme hedefimize ulaşmamızda bugüne kadar olduğu gibi çok değerli bir destek sağlayacak. Sadece son 1 yılda liman ağımıza dünyanın önde gelen kruvaziyer limanlarından Bahamalar’da Nassau, Güneydoğu Asya’da yükselen bir destinasyon olan Vietnam’da Ha Long Bay gibi işletmeler katıldı. Hedeflerimize ulaşmada ekibimizin mevcut değerli üyeleri gibi yeni katılımlar da büyük rol oynayacak.”

Vira Haber