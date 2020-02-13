Sirena Marine, Avustralya ve Rusya pazarlarına demir attı

Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sirena Marine, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya pazarlarında yaptığı yeni distribütörlük anlaşmalarıyla global arenada büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Sirena Marine; ödüllü Euphoria ve Azuree yelkenli tekneleri ve kendi yarattığı Sirena Yachts motoryat markası ile Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma yolunda.

Tekne ve motor yatları Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya kadar dünyanın birçok farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine imzaladığı anlaşmayla, Avustralya ve Yeni Zelanda'da; Axopar, Sealine, Greenline, Fjord, Outer Reef ve Vanquish gibi Avrupa’nın önde gelen motoryat markalarına bayilik yapan E-Yachts’ı yetkili bayi olarak tayin etti. Sirena Marine, Rusya pazarındaki müşterilerine ise; Ferretti, Pershing, Itama, Mochi Craft gibi birçok güçlü markanın distribütörlüğünü yapan Premium Yachts ile ulaşacak.

Yaptıkları her iki anlaşmayla bayi ağını genişleterek uluslararası pazarlarda büyümeye devam ettiklerini dile getiren Sirena Marine Ticari Direktörü (CCO) Ali Onger; “Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma hedefi doğrultusunda dünyanın önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları yapıyoruz. İmzaladığımız her iki anlaşmayla Avustralya ve Rusya gibi iki önemli pazara güçlü bir giriş yaptık. Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesi için distribütörlük anlaşması imzaladığımız E-Yachts, 2005 yılından bu yana Avustralya'ya getirdiği yenilikçi tekneler ve lüks motor yatların yanı sıra sunduğu benzersiz hizmet ve danışmanlık ile sektöründeki lider kimliğini her geçen gün daha da pekiştiriyor. Sidney, Melbourne, Gold Coast, Perth ve Auckland'da ofisleri ve showroomları bulunan E-Yachts ile iş birliğimiz sayesinde Sirena Marine’nin lüks, performans ve eğlenceyi mükemmeliyetçi üretim kalitesi ile birleştiren motor yatları, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tutkunlarına daha kolay ulaşacak. İlk kez bir kıtaya distribütörlük verdiğimiz bu anlaşma sonrasında ilk satışımızı da Sirena 58 modeli ile yaptık. E-Yachts ile birlikte bu satışların devamının geleceğine inanıyoruz. Rusya pazarındaki distribütörümüz Premium Yachts ise sektörümüzdeki gerçek anlamda birkaç uluslararası şirketten biri. Deneyimi, tecrübesi ve nitelikli insan kaynağı ile Sirena Marine’nin ürün ve satış sonrası hizmetlerini mükemmel bir şekilde vereceklerine inanıyorum. Yüksek kaliteli bir yat ve arkasında mükemmel bir hizmet deneyimi arayan müşterilerimiz için bayi ağımızı genişleterek global büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Sirena motor yatlarını tanıtmak için sabırsızlanıyoruz”

Sirena'yı iki yıldır takip ettiklerini dile getiren E-Yachts Genel Müdürü Peter Hrones ise yaptığı açıklamada; “ABD ve Avrupa'daki bazı büyük tekne fuarlarında binlerce tekne arasından bir tekne beni dönüp ikinci kere bakmaya ittiğinde, daha fazlasını araştırmaya değer olduğunu biliyorum. Sirena’yı 58, 64’ün ve 88’in Cannes’da tanıtımından bu yana yakından takip ediyorum. German Frers, Cor D.Rover ve Tommaso Spadolini gibi dünyanın en ünlü tekne tasarımcılarına sahip olan Sirena, E-Yachts'ın özel tasarımcı portföyüne mükemmel uyum sağlıyor ve bu yatları Avustralya ve Yeni Zelanda pazarına tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Vira Haber