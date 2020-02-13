Rize’de Gemi Makinaları Simülasyon Merkezi açıldı

Rize Valisi Kemal Çeber, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Tedaş ve ELTEMTEK A.Ş ortak projesi kapsamında Çayeli Denizcilik Lisesine kazandırılan Gemi Makinaları Simülasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Denizcilik eğitiminin standartlarını yükselterek mevcut imkân ve kabiliyetleri artıran eğitim simülasyon merkezin açılışından önce Vali Çeber ve beraberindekiler simülasyon merkezinde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Okul Müdürü Oğuz Çelik simülasyon merkezinde gerçekleştirilen uygulamalar ve teknik donanım hakkında bilgi verdi.

Gemi makine dairesi simülatörü, gemi ortamındakine birebir benzer kontrol paneli, dokunmatik ekranlar, kumanda panel ve devreleri ile gerçekçi eğitim ortamının tüm ögelerini içeren simülasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Çeber, Yapımı tamamlanan simülasyon merkezinin Denizcilik Lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini arttırması açısından önem arz ettiğini belirterek “Bu simülasyon merkezindeki teknoloji sayesinde öğrencilerimiz olası risklerden korunarak, hata yapıp hatalarından deneyim kazanacaklar. Senaryoya dayalı eğitimler, uygulama sırasında kolaylık sağlayarak şüphesiz mesleki yeterliliği artırmaktadır. Mesleki eğitimin kaliteli ve yaygın olması gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi açısından da önem arz eden konularımızdan biri. Gemicilik mesleğinin yeterlilik ve tecrübe gerektiren ayrıntıları Denizcilik okulumuzun kaliteli eğitimi ve teknik imkânları sayesinde öğrencilerimize aktarılmış oluyor. Öğrenilen soyut bilgiler, öğrencilerimizin hizmetine sunulan simülasyon merkezi sayesinde somutluk kazanacak ve öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Okulumuza kazandırılan bu teknik imkânlarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz simülasyon teknolojisinin öğrencilerimize mesleki tecrübe kazandırılmasını hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum. ”dedi.

Gemi makine dairesinde bulunması gereken araçların simülasyonları ile teknik bilgilerin uygulamasına imkân sağlayan simülatörün açılışının ardından Dalış Eğitimlerinde başarı elde eden kursiyerlere sertifikaları Vali Çeber tarafından verildi.

Simülasyon merkezinin açılışında İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk İlçe Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve birçok daire müdürü de hazır bulundu.

Vira Haber