Denizcilerden Muhteşem Performans

Çamlıca Musiki Derneği bünyesinde organize edilen “Cumhuriyet’in 100. Yıl Konseri” 9 Şubat 2022 Cuma günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. TURKON Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan tarafından kurulan koroda denizcilik sektörünün önde gelen isimleri yer aldı. Oya Haksal’ın sunduğu, Şef Ayhan Haksal’ın yönettiği konsere izleyiciler de büyük ilgi gösterdi.

Konser “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” marşını koronun söylemesi ile başladı. Seyircilerin koltuklarına bırakılan bayraklarla bütün salon bayrakları sallayarak koroya coşkuyla eşlik etti.

“Ata’mıza, Saygımızı Sevgimizi Bugün Bir Daha Göstereceğiz”

Konserin açılışında koronun kurucusu Metin Kalkavan kısa bir konuşma yaptı. Kendilerini dinlemeye gelenlere hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Metin Kalkavan şunları söyledi: “Zaman çabuk geçiyor. Bu seneki temamız Cumhuriyet’in 100’üncü yılıydı; amacımız ağırlıklı olarak Atatürk’ün sevdiği eserleri söylemekti. Ama Gazze hassasiyeti ve terör kayıplarımız nedeniyle konseri iki kere ötelenmek zorunda kaldık. O yüzden ancak bugün gerçekleştirebildik, ama temayı değiştirmedik. 101’inci yıldayız. Daha nice yüz yıllar diliyoruz. Biz başka yüz yılı biz görmeyeceğiz, ama Atatürk’ün ilkeleri sonsuza dek, ilelebet yaşayacak. Biz konsere hazırlanırken çok emek verdik. Sağ olsun şefimiz Ayhan Hoca’ya ve tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ama her şeyden önemlisi sizler çok değerlisiniz, sizler olmayınca bunun tadı tuzu olmuyor. Buraya kadar geldiniz, teşrif ettiniz, bize güç vereceksiniz. Arkada gördüğünüz amatör olan sanatçılarımız size hep beraber çok keyifli şarkılar söyleyecekler. Tema demişken, biz her zaman belli mesajlar veriyoruz. Ama bu seferki mesajım eğlenin demekten daha çok; mırıldanın, katılın demek istiyorum. Bazen sizi düşündüreceğiz, bazen hüzünlendireceğiz, bazen keyiflendireceğiz. Ama bu 100 yıl biz denizciler için ayrı oldu. Sebebi şu: Denizcilerin hiç bu kadar öne çıktığı bir yıl olmamıştı. 29 Ekim'de TCK Anadolu ile başlayan Boğaz geçişinde ilk defa denizciler bu kadar öne çıktı. Deniz ülkesiyiz, ama denizci bir ülke değiliz. O açıdan biz denizciler Ata’mıza, saygımızı sevgimizi bugün bir kez daha göstereceğiz. Sizlerle beraber eğleneceğiz. Hoş geldiniz, teşekkür ederim”.

Sonrasında amatör sanatçılar sahneye gelerek, profesyonel sanatçılar gibi sırasıyla eserlerini seslendirdiler. Ses sanatçıları ile saz sanatçılarının isimleri ve sanatçıların söylediği eserler haberimizin sonunda yer alıyor.

“İki Keklik Bir Kayada Ötüyor”

Gecenin 2’nci bölümünde sahneye gelen Ayça Oğuz ve Metin Kalkavan birlikte “İki Keklik Bir Kayada Ötüyor” isimli eseri seslendirdiler.

Metin Kalkavan türkünün acıklı hikayesini şarkıya başlamadan izleyicilerle paylaştı. Kalkavan şunları söyledi: “İki keklik türküsünün oldukça acıklı ve yürekleri parçalayan bir hikayesi var. Bu türküde ele alınan olay, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı olan Güre Köyü'nde geçer. Orada yaşayan bir kadının oğlu askerlik görevini yapmak için Sarıkamış'a gider. Sarıkamış’ta inanılmaz bir fırtınaya karşı direnen askerler, açtıkları yolların kuvvetli rüzgar nedeniyle tekrar karla dolması karşısında bitap düşerler. Kadının oğlu, yol açmaya devam ederken karla kaplı kuyuyu fark etmez ve içine düşerek şehit olur. Oğlunun ölüm haberini alan kadın ise adeta yıkılır. Ovadaki kekliklere bakar ve çektiği ızdırapla oğlu için bu ağıt türküyü yakar”.

“Denizciler Korosu” 100. Yıl Konseri

Birinci Bölüm:

1) Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa / Koro

2) Kırmızı Gülün Ali Var, Her gün Ağlasam Da Yeri Var / Zeynep Oğuz

3) Aşk Bu Değil Yapma Güzel / Pınar Tokatlıoğlu

4) Bekledim De Gelmedin Sevdiğimi Bilmedin / Koray Karagöz

5) Bahar Geldi Gül Açıldı Ruhuma Neşe Saçıldı / Hande- Nuri Sonay

6) Ben Yoruldum Hayat / Levent Karaçelik

7) Hekimoğlu Derler Benim Aslıma / İlker Meşe

8) Bülbülüm Altın Kafeste / Metin Kalkavan

9) Uzun Yıllar Bekledim Hakikat Oldu Rüyam / Günseli- İlker Özyıldız

10) Beyoğlu’nda Gezersin / Nazmiye Aksoy

11) Mayadağ’dan Kalkan Kazlar (Vardar Ovası) / Koro

İkinci Bölüm:

13) Bülbülüm Gel De Dile (Çile Bülbülüm Çile) / Ayhan Haksal

14) Cana Rakibi Handan Edersin / Koro

15) Söyleyin Sevgilim Ner De! (İstanbul Sokakları) / Melike Balıkçı

16) Bugün Dağların Dumanı Aralandı Hoş Geldin / Tuğrul Oğuz

17) İçin İçin Yanıyor Yanıyor Bu Gönlüm / Alev Tunç

18) Askın Kânununu Yazsam Yeniden / Meral- Gökhan Divan

19) İki Keklik Bir Kayada Ötüyor/ Ayça Oğuz- Metin Kalkavan

20) Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı / Serap Kılıçkıran

21) Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin / Hülya- Turgay Kalkavan

22) Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim / Muallâ- Yakup Kalkavan

23) Bahçası Var Bacı Var, Ayvası Var Narı Var (Ata Barı) / Koro

24) B.I.S. Gemim Gidiyor Baştan / Koro

Saz Sanatçıları:

Keman- Özgür Koban

Ud- Erdem Şentürk, Pınar Yıldırır, Sevim Tokatlı

Klarnet- Şenol Karagöz

Tanbur- Gökhan Filizman

Viyolonsel- Gökhan Sıgırtmaç

Viyola- Serdar Haksal

Kanun- Alper Akaryıldız

Klasik Kemençe- Fikret Alp Çelik

Ney- Can Gülbal

Ritim Saz - Mert Nar

Özel Haber – Ayşe Olcay

www.virahaber.com