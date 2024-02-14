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Tamer Kıran, Türk Gemi İnşa Sektörü Hakkında Düzenlenen Toplantıya Katıldı

Tamer Kıran, Türk Gemi İnşa Sektörü Hakkında Düzenlenen Toplantıya Katıldı

Tamer Kıran, 13 Şubat 2024 Salı günü, GYHİB Başkanı Cem Seven’in ev sahipliğinde düzenlenen,  Norveç’in en yüksek tirajlı gazetelerinden Aftenposten/e24 muhabiri Hanne Christiansen’in davet edildiği toplantıya katıldı.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 13 Şubat 2024 Salı günü, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven’in ev sahipliğinde düzenlenen,  Norveç’in en yüksek tirajlı gazetelerinden Aftenposten/e24 muhabiri Hanne Christiansen’in davet edildiği toplantıya katıldı.

Bahçelievler Dış Ticaret Kompleksi’nde, İstanbul Ticaret Bakanlığı İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Özdemir de iştirak etti. 

Toplantıda, gazetede yakın zamanda yer alan Türk tersanelerine yönelik asılsız haberlere ilişkin Türk Gemi İnşa Sektörü hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Vira Haber 

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