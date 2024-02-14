Meteoroloji'den İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada, metrekareye 20 ile 40 kilogram su düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Vira Haber