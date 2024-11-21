Denizcilerden Yıpranma Hakkı İçin Çağrı: "Yıprandığımızı Anlatamıyoruz Çünkü Ölüyoruz"

Federasyon, kaybettikleri meslektaşlarını rahmetle anarken, denizcilerin çalışma koşullarındaki zorlukların göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, "12 denizci, 12 baba, 12 evlat, 12 can… Onları unutmayacağız. Ancak ne yazık ki TBMM başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ve siyasi partilere defalarca seslenmemize rağmen yıpranma haklarımızın geri verilmesi konusunda ilerleme kaydedemedik. Çünkü yıprandığımızı anlatamıyoruz, çünkü ölüyoruz," ifadeleri yer aldı.

Federasyon, sosyal medyada başlattığı #YıprandığımızıAnlatamıyoruz ve #ÇünküÖlüyoruz etiketleriyle denizcileri hak mücadelesine destek olmaya davet etti. Kampanya, denizcilerin ağır çalışma koşullarının daha görünür hale gelmesini ve bu doğrultuda yıpranma haklarının iade edilmesini amaçlıyor.

Denizcilik Sektöründe Yıpranma Hakkı Neden Önemli?

Denizciler, uzun çalışma saatleri, zorlu deniz şartları ve tehlikeli koşullarda çalışarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Ancak, bu ağır iş yüküne rağmen geçmişte tanınan yıpranma hakkının kaldırılması, sektörde ciddi tepkilere yol açmıştı. Federasyon, bu hakkın denizcilik mesleğinin gerektirdiği risk ve fedakârlıklara uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sosyal Medya Desteği Bekleniyor

Federasyon, tüm denizcilik camiasını ve duyarlı vatandaşları bu mücadeleye destek olmaya davet etti. Katılımcılardan sosyal medyada ilgili etiketlerle paylaşım yaparak farkındalık yaratmaları istendi. Ayrıca, denizcilerin sorunlarının gündeme taşınması için kamuoyunun ve yetkililerin desteği talep edildi.

Türkiye Denizcilik Federasyonu, denizcilik sektörünün emekçileri için bu kampanyanın bir dönüm noktası olmasını temenni ederken, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Vira Haber