Bu Kış, MSC Sinfonia ile Konforlu Kruvaziyer Seyahati Türkiye’de

Kasımdan nisana kadar her hafta düzenlenecek program, Türk kruvaziyer yolcularına cazip fiyat avantajları ve eşsiz gastronomi deneyimleriyle Doğu Akdeniz’in büyüleyici rotalarını keşfetme fırsatı sunacak.

Dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinden MSC Cruises’a ait MSC Sinfonia gemisi, Türkiye’de ilk kez kış sezonunda gerçekleştireceği seferler için İstanbul’a geldi. Gemi, uygun fiyat seçenekleri ve zengin keşif rotalarıyla Türk kruvaziyer yolcularının artan ilgisine hitap eden Ege & Adriyatik programı kapsamında, İstanbul Limanı’na demir attı.

MSC Sinfonia için 20 Kasım Çarşamba günü Galataport İstanbul’da, turizm ve kruvaziyer dünyasından önemli isimlerin yanı sıra sektör ve medya temsilcilerinin katılımıyla özel bir lansman düzenlendi. Geminin limana ilk ziyaretini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen bu geleneksel karşılama töreninde MSC Cruises Yönetici Direktörü Norbert Stiekema ve MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu ve ekibi, gemiyi ve kış sezonundaki tur seçeneklerini tanıttı. Etkinlikte, MSC Sinfonia’nın sunduğu olağanüstü deneyimlere vurgu yapılırken, misafirleri gemide bekleyen ulaşılabilir lüks ve konfor seçenekleri detaylandırıldı.

MSC Sinfonia ile Cruise Keyfi

Türkiye’de ofisi bulunan tek kruvaziyer şirketi olarak çalışmalarını yürüten MSC Cruises, yüksek standartlarda hizmet sunan 22 gemilik filosu ve dünyanın dört bir yanını kapsayan destinasyonlarıyla her yıl binlerce yolcuya eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Türkiye’de yaz sezonunda faaliyet gösteren grup, MSC Sinfonia’nın kış sezonuna eklenen seferleriyle artık Türk misafirlerine yıl boyu hizmet verecek ve aynı zamanda kış sezonunda Türkiye’de faaliyet göstererek Türk misafirlere kruvaziyer seyahati imkânı sunan tek gemi olacak.

Misafirlerine özgün deneyimler yaşatan MSC Sinfonia, her ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanan alanları ve zengin aktivite seçenekleriyle unutulmaz yolculuklar vadediyor. Konforlu yolculukları boyunca konuklar, deniz manzaralı suitlerden balkonlu kabinlere, dünya mutfaklarından seçkiler sunan özel restoranlardan eğlence, şov ve animasyonlara, spa hizmetlerinden çocuklar için oyun alanlarına pek çok imkândan faydalanabiliyor.

Türkiye’den Hareketle Unutulmaz Bir Keşif Yolculuğu

MSC Sinfonia’nın kasım ve nisan ayları arasında her hafta, Türk kruvaziyer yolcularının kolayca erişebilecekleri İstanbul ve İzmir limanlarından düzenlenecek seferleri, 7 gece 8 günlük bir programdan oluşuyor. Kişi başı 379 €’dan başlayan uygun fiyatlarla sunulan yolculuklar, eğlenceden konsept restoran ve barlara kadar geniş seçkisiyle, tam pansiyon konaklama imkânı sağlıyor. Kış sezonunda antik dünyanın harikalarıyla buluşacağınız tur programları ise ilgi çekici destinasyonlarda, valiz taşıma derdi olmadan benzersiz keşif deneyimleri yaşatıyor.

MSC Sinfonia, İstanbul ve İzmir limanlarından hareketli Ege & Adriyatik programı kapsamında Doğu Akdeniz’in olağanüstü bölgelerini ziyaret ediyor. Türkiye limanlarından Ege Denizi’ne açılan geminin ilk durağı, Yunanistan’ın yemyeşil manzaraları, canlı tavernaları ve zengin kültürel deneyimleriyle tanınan Korfu adası oluyor. Rotadaki diğer duraklar arasında ise İtalya’nın güneydoğusunda Adriyatik Denizi kenarındaki liman kenti Bari ve demokrasinin doğduğu yer olan Atina’nın kapısı olan antik Pire limanı yer alıyor. Tur tamamlandıktan sonra MSC Sinfonia, yolcularını indirmek üzere yeniden İstanbul ve İzmir limanlarına uğruyor.

Program kapsamında kruvaziyer yolcuları pek çok imkanla donatılan konforlu gemi yolculuklarının ardından ulaştıkları limanların simge yapılarını ve yerel kültürünü deneyimleme şansı yakalıyor. Adriyatik’in mavi cenneti Korfu’da Achilleion Sarayı, Palaiokastritsa Manastırı ve Korfu Kalesi gibi birçok tarihi yapıyı gören misafirler aynı zamanda lezzetli souvlakilerin, taze deniz ürünleri ve zeytinyağlı mezelerin tadını çıkarabiliyor. Denizde dinlenerek geçen bir günün ardından, yolcular Bari’de Aziz Nikola Bazilikası, San Sabino Katedrali, Petruzzelli Tiyatrosu ve Norman Kalesi gibi pek çok tarihi yapıyı ziyaret edebiliyor. Ayrıca misafirler, kentin meşhur makarnacılar sokağı Strada delle Orecchiette’de yöresel, el yapımı makarnaları tadıp, satın alma imkânı da buluyor.

Yolculuğun devamında ise meraklı gezginleri, Yunanistan’ın antik kültürünü modern şehir hayatıyla harmanlayan liman kenti Pire bekliyor. Kruvaziyer yolcuları Pire’de Kent Tiyatrosu, Themictoclean Surları, Megalo Limanı gibi etkileyici lokasyonların yanı sıra birbirinden keyifli müzeleri gezebiliyor. Konuklar Pire’yi ziyaret ederken, oldukça yakında yer alan Atina’nın Akropolis, Hadrianus Kemeri ve Panathenaic Stadyumu gibi meşhur simge yapılarını da görebiliyor. Ayrıca şehir, alışveriş yapmak ya da leziz bir şeyler atıştırmak için de benzersiz seçenekler sunuyor. Yolcular özel hissedecekleri bu eşsiz yolculuğun ardından İstanbul ve İzmir limanlarına biriktirdikleri unutulmaz anılarla dönüş yapıyor.

Siz de bu kış, Doğu Akdeniz’in en iyi yönlerini, tarihi yapılarını, muhteşem lezzetlerini ve inanılmaz manzaralarını MSC Sinfonia’nın zarif konforuyla keşfedin!

MSC Sinfonia Hakkında

Büyük bestecilerin senfonilerini klasik kruvaziyer yolculuklarının huzuruyla harmanlayan MSC Sinfonia gemisi, misafirlerine ilk adımdan itibaren ev konforunu hissettiriyor. Modern konforla geleneksel zarafeti şık bir şekilde bir araya getiren bu yüzen otel, rahat ve zarif bir dünyanın kapılarını aralıyor.

MSC Cruises filosunun ilk üyelerinden olan MSC Sinfonia, baştan sona canlanmayı ve gençleşmeyi vaat ederek her yaştan misafirine rahatlatıcı ve keyifli bir yolculuk sağlıyor. Gemi, iç kabinlerden okyanus manzaralı seçeneklere, balkonlu kabinlerden geniş suitlere ve hatta aileler için bağlantılı kabinlere kadar her ihtiyaca uygun konaklama seçeneğine ev sahipliği yapıyor. Ancak MSC Sinfonia’nın misafirlerine sunduğu lüks ve konforlu olanaklar, konaklama seçenekleriyle sınırlı kalmıyor. Kruvaziyer yolcuları gemide havuzların davetkar sularının keyfini çıkarırken, birinci sınıf yemeklerin tadına varıp MSC Aurea Spa’da rahatlayabiliyor veya çocuk kulüplerinde yeni nesil kruvaziyer severleri şımartabiliyor.

MSC Sinfonia’da herkesin mutlu olmasını sağlayacak, birinci sınıf eğlencenin yanı sıra çeşitli spor alanları, dünya mutfaklarını servis eden leziz restoranlar ve özenle tasarlanan konforlu alanlar sizleri bekliyor. Gemi, her akşam Broadway tarzı gösterilerin sergilendiği Teatro San Carlo'dan temalı barlar ve lounge alanlarına; butiklerden oyun odaları ve golf simülatörüne kadar seyahatlerinizi dopdolu yaşamanız için sonsuz bir deneyim seçkisi vadediyor. Üstelik spa, solaryum, sauna gibi kişisel bakım olanakları sunan MSC Aurea SPA, basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu, yürüyüş parkuru, shuffle board ve çok çeşitli ekipmanlarıyla okyanus manzaralı spor salonu gibi alanlar gemide keyifli vakit geçirmek için misafirlerin kullanımına sunuluyor. Ayrıca aileler için seyahatten alınan keyfi iki katına çıkaracak farklı yaş gruplarına göre ayrıştırılmış çocuk kulüplerinde, çocuklar kendi yaşıtlarıyla eğlenip öğrenirken, ebeveynler de tatilin tadını çıkarma şansı buluyor.

MSC Sinfonia, sunduğu tüm imkanların yanı sıra boyutu sayesinde tüm limanlara rahatlıkla erişebiliyor. Bu yüzden görece küçük boyutuyla samimi deneyimler yaşatan gemi, rotasındaki ilgi çekici destinasyonlar da kruvaziyer deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.

MSC Sinfonia’nın Teknik Özellikleri

Gemi adı: MSC Sinfonia

Brüt tonaj: 65.542 ton

Maksimum yolcu kapasitesi: 2.646

Mürettebat: Yaklaşık 742

Kabin sayısı: 980 (Engellilerin erişimine uygun 5 kabin dahil)

Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: 274,9 m / 28,8 m / 54 m

Maksimum hız: 20,9 knot

Güverte sayısı: 13 (9’u misafirlerin kullanımında)