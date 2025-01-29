Denizcilerin Memnuniyeti 2024’te Geriledi: İşte En Büyük Sorunlar

Özellikle kıyı izni kısıtlamaları, artan iş yükü, liderlik eksikliği ve limanların denizcileri desteklememesi öne çıkan sorunlar arasında.

Mission to Seafarers tarafından yayınlanan Seafarers Happiness Index (SHI) Q4 2024 raporuna göre, denizcilerin genel mutluluk seviyesi 6.91/10 olarak belirlendi. Bu oran, yıl boyunca görülen artışın ardından yaşanan ilk düşüşü ifade ediyor.

Denizcilerin En Büyük Sorunları

Rapor, denizcilerin en çok şikayet ettiği konuların başında kıyı izni (shore leave) eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Denizciler, limana yanaştıklarında gemiden ayrılmalarına izin verilmemesi nedeniyle büyük bir stres yaşadıklarını belirtiyor. Bazı limanların, gemi şirketlerinden bağımsız olarak kıyı iznine erişimi zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Ayrıca, liman operasyonları sırasında artan iş yükü de mürettebatın tükenmişlik hissini artırıyor. Mürettebat, sürekli artan denetimler ve evrak işleri nedeniyle iş-yaşam dengesini koruyamadıklarını belirtiyor.

Liderlik Eksikliği ve Sosyal İzolasyon

Denizciler için gemideki liderlik anlayışı büyük bir öneme sahip. Rapora göre, etkili liderlerin olduğu gemilerde mürettebat daha mutlu ve motivasyonu yüksek olurken, kötü yönetim ekibin moralini olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, gemide sosyal izolasyon sorunu giderek büyüyor. Teknolojinin ilerlemesiyle internet bağlantısı sağlansa da, mürettebat daha fazla yalnız vakit geçirdiğini ve gemi içinde sosyalleşmenin azaldığını belirtiyor.

İş Yükü ve Maaşlar

Gemi mürettebatı, artan iş yükü ve düşük ücretler nedeniyle memnuniyetsizlik yaşıyor. Çalışma sürelerinin uzaması ve MLC (Denizcilik Çalışma Sözleşmesi) sınırlarının ötesine geçen kontratlar büyük bir problem olarak öne çıkıyor.

Özellikle maaşların enflasyona göre artırılmaması ve fazla mesai ücretlerinde yapılan kesintiler denizcilerin ekonomik olarak zorlanmasına neden oluyor.

Çözüm Önerileri

Raporda, liman yönetimlerinin kıyı izni politikalarını gözden geçirmesi, iş yükünün dengelenmesi ve liderlik eğitimlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, denizcilik sektöründe daha adil maaş politikalarının uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Denizcilerin mutluluğunu artırmaya yönelik atılacak adımların, sektörde verimlilik ve iş güvenliğini de olumlu yönde etkileyeceği ifade ediliyor.

Bu haber, Seafarers Happiness Index Q4 2024 raporundan alınan verilerle hazırlanmıştır.

Vira Haber