Denizcilerin Karşılaştığı Zorluklar: Maaş, Beslenme, İnternet ve Sağlık Sorunları

Mission to Seafarers tarafından yayınlanan Seafarers Happiness Index Q4 2024 raporu, gemi mürettebatının karşılaştığı temel zorlukları gözler önüne serdi. Raporda maaş artışlarının yetersizliği, kötü beslenme koşulları, internet erişimi sorunları ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği denizcilerin en büyük şikayetleri arasında yer aldı.

1. Maaşlar Enflasyona Uyum Sağlamıyor

Rapor, denizcilerin maaşlarının enflasyona paralel olarak artırılmadığını ve gemide çalışma koşullarının ağırlaşmasına rağmen ücretlerin sabit kaldığını ortaya koyuyor. Bazı gemi çalışanları, fazla mesai ücretlerinin de kesildiğini belirtiyor.

2. Gemide Beslenme Koşulları Kötüleşiyor

Beslenme konusu, denizciler için büyük bir problem olmaya devam ediyor. Gıda tedarikinde yaşanan sıkıntılar, düşük bütçeler ve kalitesiz yemekler mürettebatın moralini olumsuz etkiliyor.

Özellikle gıda saklama koşullarının kötü olması ve uzun seyirlerde taze gıda temininde yaşanan eksiklikler nedeniyle yemek kalitesinin ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

3. İnternet Bağlantısı Yetersiz

Gemi mürettebatı için internet bağlantısı hem aileleriyle iletişim kurabilmek hem de ruhsal sağlığını koruyabilmek açısından kritik bir öneme sahip. Ancak rapora göre, bazı gemilerde internet bağlantısı çok yavaş ve günlük veri limitleri düşük.

Özellikle bazı şirketlerin ücretsiz internet sunduğunu belirtmesine rağmen, bant genişliğinin yetersiz olması nedeniyle bunun verimli kullanılamadığı ifade ediliyor.

4. Sağlık Hizmetlerine Erişimde Sıkıntılar Devam Ediyor

Denizciler, gemide yeterli sağlık hizmetlerine erişemediklerini ve acil diş tedavisi gibi hizmetlerin çoğu zaman sağlanmadığını belirtiyor.

Özellikle uzun kontratlar nedeniyle mental ve fiziksel sağlık sorunları yaşayan mürettebatın yeterli tıbbi destek alamadığı raporda vurgulanıyor.

Çözüm Önerileri

Denizcilerin yaşam kalitesini artırmak için raporda şu öneriler yer alıyor:

Maaşların enflasyona uygun şekilde artırılması ve fazla mesai ücretlerinin kesilmemesi

Yemek bütçelerinin artırılması ve tedarik zincirinde daha kaliteli gıda sağlanması

İnternet altyapısının güçlendirilmesi ve şirketlerin verdikleri bağlantı sözlerini yerine getirmesi

Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve özellikle mental sağlık destek programlarının genişletilmesi

Gemi mürettebatının refah seviyesinin yükseltilmesi, hem bireysel mutluluğu artıracak hem de sektör genelinde daha güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlayacaktır.

Vira Haber