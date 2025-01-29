Sanmar, Buksér og Berging'e Yeni Bir Boğaçay Römorkörü Daha Teslim Etti

Bu, Sanmar’ın Buksér og Berging için inşa ettiği dokuzuncu römorkör olup, şu anda onuncu römorkörün inşası devam etmektedir. Onuncu römorkörün tesliminin ise 2025 Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.

24,4 m boyunda, 12 m genişliğinde ve 4,5 m derinliğindeki BEVER, 60 ton çeki gücüne ulaşabilmektedir. 78 m3 yakıt ve 12 m3 içme suyu kapasitesine sahiptir.

BEVER’ın çevre dostu özellikleri arasında, verimliliği maksimize etmek için son teknolojiyi kullanan ileri düzey makine otomasyonu bulunmakta olup, iki CAT 3512E ana makinesi IMO Tier III emisyon standartlarını karşılamaktadır.

Buksér og Berging, Sanmar’ın devrim niteliğindeki sıfır emisyonlu, tamamen elektrikle çalışan ElectRA serisi römorkörlerinden birini teslim alan Avrupa’daki ilk operatör olmuştur ve bu römorkörünü Oslo Limanı'nda işletmektedir.

Nisan 2024’te teslim edilen BB ELECTRA, şu ana kadar 835 çalışma saati boyunca 81 manevrayı başarı ile tamamlamıştır.

Sanmar’ın ElectRA römorkörleri şu anda Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa’da faaliyet göstermektedir.

Vira Haber