Dünya Bankası ve KOSDER, Türk Kosterlerinin Yenilenmesi İçin Bir Araya Geldi

Dünya Bankası Grup çatısı altında hizmet veren International Finance Corporation-Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) İstanbul’daki ofisinde yapılan toplantıya; Başkan Hakan Çendik’in yanı sıra, Kurucu Başkan Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Akif Murat Ural katıldı.

Görüşmede, Dünya Bankası Kıdemli Taşımacılık Uzmanı Andrew Losos, IFC Kıdemli Yatırım Yöneticisi Sudipta Husain, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Doymuş ve Gazday Genel Müdürü Mehmet Doğan da hazır bulundu.

Dünya Bankası’nın Türkiye’de önemli yatırımlara destek verdiğini ve Türk kosterlerinin yenilenmesi konusunda da gerekli ekonominin sağlanması adına ciddi gayret sarf ettiğini söyleyen Hakan Çendik, uygulamaya konulan denizcilik regülasyonlarıyla birlikte konunun daha da önem taşıdığını kaydetti.

Çendik, Dünya Bankası’nın Türk kosterlerinin yenilenmesi konusunda desteğe hazır olduğuna ve bu çerçevede sürecin bir program dahilinde yönetildiğine dikkat çekti. Dünya Bankası’nın ve özel sektör odaklı dünyanın en büyük küresel kalkınma kuruluşu olan IFC’nin yeşil enerji odaklı ‘yenilenmeyi’ desteklediğini ve bu durumun kükürt emisyonlarına ilişkin uygulamaların muhatabı olan koster gemileri ile de örtüştüğünü sözlerine ekledi.

Görüşme sonunda Dünya Bankası’nın proje kapsamında devam eden çalışmalarına KOSDER’in gerekli desteği sağlayacağı ve sürecin bir parçası olmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca iki kuruluşun yakın bir tarihte aynı gündemle tekrar bir araya geleceği de aktarıldı.

İlk kez 5 Temmuz 2024 tarihinde Dernek merkezinde KOSDER yönetimi ile bir araya gelen Dünya Bankası yetkilileri, geçtiğimiz günlerde de derneğin kahvaltılı sohbet toplantısında üyelerin sorularını yanıtlamışlardı.

Vira Haber