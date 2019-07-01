‘Denizciliği Türk’ün milli ülküsü olarak benimsemeliyiz’

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama haftası kapsamında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda İstanbul’da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Programda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yılı nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı. ‘’Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir’’ diyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kıran şunları söyledi:

Tarih boyunca denizi iyi kullanabilen, deniz hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirebilen ülkeler diğerlerine göre daha fazla başarıya ulaşmışlar, dünya refahından daha fazla pay sahibi olabilmişlerdir.

Tarihimizin her döneminde denizcilik alanında pek çok başarı ve zafer kazanan ulusumuz, Osmanlı devletinin son zamanlarında yabancı ülke gemilerine tanınan ayrıcalıklar nedeniyle maalesef deniz ticaretinde ve denizcilik alanında ilerleme kaydedememiştir.

Ulusal Kurtuluş Savaşımız sonrasında imzalanan Lozan Antlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenliği tüm dünyada tescil edilerek, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşam alanlarında yeni bir sayfa açılmıştır. Bu tarihi milattan sadece 3 yıl sonra, büyük Atatürk’ün direktifine istinaden 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile “Türkiye Limanları ve Sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle, Türk vatandaşları ile Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı” tüm dünyaya ilan edilmiştir.

350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazları (Kapitülasyonları) sona erdiren bu Kanun ile, sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de hayati önemi haiz bir adım atılmıştır.

Kabotaj kanunundan 10 yıl sonra, 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montö Boğazlar Sözleşmesi ile de Türkiye’nin egemenlik haklarındaki bütünlük tesis edilmiştir.

Kazanılan bu değerlerin bilinci içerisinde ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız.” vasiyeti doğrultusunda, yüce milletimizce büyük bir azim ve kararlılıkla çalışılarak, denizciliğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılabilmiştir.

Türk denizciliği bugün ulaşmış olduğu düzeyi, Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’in kazanımı olan Kabotaj Kanunu’na, o ilk yılların inanılmaz çabalarıyla elde edilen düzenlemelere ve sonuçlarına borçludur. Bugün taşımacılıktan balıkçılığa, gemi inşa ve onarımından sigortacılığa, deniz turizminden limancılığa, ikmal hizmetlerinden deniz eğitimine, denizciliğin her alanında gösterdiğimiz gelişme ve başarılar, Cumhuriyet’in ve onun ilk yıllarında elde edilmiş olan Kabotaj Hakkının yarattığı olağanüstü imkan sayesindedir.

Bu vesileyle, Denizcilik sektörümüz adına, Mavi Vatanımız olarak kabul ettiğimiz deniz yetki alanlarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük önem atfettiğimizi ifade etmek ve şu an Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerimizde bu yönde yoğun ve etkin bir gayret ortaya koyan denizcilerimize şükranlarımızı sunmak istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu sektörün gelişmesinde ve ilerlemesinde emeği geçen tüm denizcilerin ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Törene katılan İstanbul Valisi , Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar’da birer konuşma yaptılar.

Törende kısa bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Türk denizciliği askeri anlamda geldiği yerle dosta güven düşmana korku vermektedir’’ dedi ve Deniz Kuvvetlerinin teknolojik imkanlarının milli teknolojilerle artırıldığını söyledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, konuşmasında denizcilik sektöründe son yıllarda nasıl bir atılım yapıldığını sayılar vererek anlattı.

Yapılan konuşmaları ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelliler mehteran takımı ve eski ismi Yüksek Denizcilik Okulu olan İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Bando takımı da gösteri yaptı.

Vira Haber