Kabotaj Kanunu Türk denizciliğinin dirilişidir

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO)tarafından 1Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı ile ilgili mesaj şöyle:

Ulusumuz, tarihin her döneminde denizcilik alanında birçok başarıya sahip olmuş ve Türk Denizciliği dünyada kendini ispatlamıştır. Fakat Osmanlı devletinin yabancı ülke gemilerine tanıdığı ayrıcalıklar olan kapitülasyonlar ile maalesef denizciliğimizin ilerleyişi durmuş ve deniz ticaretinde de geri kalmaya başlamıştır. Kapitülasyonların ülkemiz denizlerine, denizciliğine vermiş olduğu zarar, Lozan Barış Antlaşması’nın 28. Maddesi yani kapitülasyonların kaldırılması ile sona ermiştir. Kurtuluş Savaşı ardından denizlerimizdeki hâkimiyetimizin tasdiki niteliğinde olan Kabotaj Kanununun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkânların, ülkemiz tarafından kullanılması sağlanmış ve denizlerin asıl sahibi olan Yüce Türk Milletine hakkı iade edilmiştir.

Türk denizcilik ticaretinin miladı olarak kabul edilen bu hak, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Ulu Önder Atatürk’ün denizciliğe verdiği önemi açıkça izah ettiği sözlerini her fırsatta genç denizcilerimize aktarmalı ve ufkumuzu işte bu sözlerle genişletmeliyiz.

Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”

Münhasır medeniyetler seviyesine çıkmak hiç şüphesiz ki denizcilikten geçmektedir, üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumumuzun avantajını kullanarak, denizciliğimizi modern seviyeye ulaştırmalı, deniz ticaretimizin ülke ekonomisine katkısını artırmalı ve denizcilikte daha çok söz sahibi olmak için birlikte daha çok çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, denizciliğe emeği geçen tüm denizcilerimizin 93. yılına gururla ve şerefle ulaştığımız kabotaj bayramını kutluyor, Gemi Mühendisleri Odası olarak Türk denizciliğini hak ettiği seviyelere çıkarmak için canla başla çalışacağımızı bildiriyoruz.

Vira Haber