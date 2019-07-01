DEÜ mezuniyet törenine kız öğrenciler damga vurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2018-2019 öğretim yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nden 59, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 66, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 31 ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nden 1 öğrenci olmak üzere toplam 157 öğrenciyi mezun etti.

Törene denizcilik camiasının, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının yoğun ilgisi oldu. Mezuniyet törenine, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Cem Erdem, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Meclis Üyesi Hakan Çendik, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürü Serdar Görür, Onur Konuğu Busserk, Liman İşletmeleri Sahibi ve Genel Müdürü Emrah Gezgin, Denizcilik Sektörü ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, denizcilik camiasının önde gelen firmalarının yöneticileri ve öğrencilerin aileleri ile sevenleri katıldı.

Törende ilk olarak Fakülte Birincisi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezunu Özge Tonbul’un konuşmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) Başkanı Orçun Erbayraktar mezunlara ve ailelerine yönelik konuşmasını gerçekleştirdi ve DEFMED’in çalışmalarına değindi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci konuşmasına tüm fakülte paydaşlarını bir arada görmenin böylesi güzellikler oluşturma istek ve çabalarını daha da teşvik edip güçlendirdiğini belirterek sözlerine başladı. Çok zor şartlar altında eğitim öğretime başlayan Denizcilik Fakültesi’nin giderek gelişerek ve güçlenerek uluslararası arenada donanımı, eğitim kalitesi, yetiştirdiği mezunların denizcilik sektörüne değerli katkılarıyla, denizcilik eğitiminde cesaretle üstlendiği ve başardığı öncülük misyonu ve vizyonuyla saygın bir yer edindiğini vurgulayan Prof. Dr. Deveci, Fakültenin; Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi gibi denizciliğin değişik alanlarında uzmanlaşan dört bölümü ile lisans ve lisansüstü eğitim veren stratejik önemde bir denizcilik eğitimi kurumu haline geldiğini sözlerine ekledi.

Törende mezuniyetine tanıklık edilen 157 öğrenci ile birlikte toplam mezun sayısının 2753’e ulaştığını” aktaran Prof. Dr. Deveci, mezunların bir kısmı denizlerde Türk ve Yabancı bayraklı gemilerde, diğer bir kısmı ise karada, ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında üstün başarılarla mesleklerini ve görevlerini sürdürmekte olduklarının altını çizdi.

Fakültenin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nün bu yıl Müdek (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin) değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamış bulunduğunu belirten Prof. Dr. DEVECİ, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nün böylesi bir değerlendirme sürecini Türkiye’de tamamlayan ilk bölüm olarak bu alanda bir öncülük yaptığını aktardı. Prof.Dr.Deveci, Fakülteye bu onuru ve gururu yaşatan Fakülte’nin Kurucu Dekanı ve Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Güldem Cerit’in şahsında tüm bölüm mensuplarına şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Deveci bu yıl Fakültenin başarılarını özetleyerek, Denizcilik Fakültesi’nin, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde ISO 9001 belgesini 2002 yılında ilk alan birim olarak yine bu yıl Kalite Denetim sürecini başarıyla tamamladıklarını ve Kalite Yönetim Belgesini ISO 9001:2015 versiyonuna güncellediklerini ifade etti. Bu başarıda emeği geçen Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan Çetinkaya başta olmak üzere, emeği geçen tüm kalite ekibine şükranlarını sundu.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deveci, bu yıl içinde doçentlik ünvanını alan dört öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bir öğretim üyesinin profesörlüğe atanma sürecinde bulunması ile öğrencilerin proje ve inovasyon becerilerinin geliştirilmesinde eğitime çok önemli destek sağlayacak olan yazılım ve donanım yatırımlarındaki öncülüğünden ve desteklerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. Nükhet Hotar’ın nezdinde tüm ilgili rektörlük birimlerine şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Deveci konuşmasına mezunlar derneğinin eğitim ve öğretime katkılarına değinerek, yılsonuna kadar Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı anısına Fakülteye bir İnovasyon Laboratuvarı bağışlama sözü veren dernek yönetim kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür etti. DTO İzmir Şubesinin Fakülteye bağışladığı Eğitim Teknesi’nin Devir Teslim törenini 01 Temmuz’da Kabotaj Bayramı’nda Üniversite’nin Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla gerçekleştireceklerini aktaran Prof. Dr. Deveci, Yusuf Öztürk’e bu bağıştan dolayı teşekkür etti. Aynı şekilde deniz eğitimlerinde ihtiyaç duydukları ekipmanların temininden dolayı DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’e teşekkür etti.

Prof. Dr. Deveci aynı zamanda Mezuniyet Töreninin onur konuğu ve sponsoru, Denizcilik Fakültesi’nin 1994 yılı Mezunu, BUSSERK Liman İşletmeleri sahibi ve Genel Müdürü Emrah Gezgin’e katkılarından dolayı şükranlarını sundu. Konuşmasının son bölümünü, ailelere ve yeni mezunlara ayıran Prof. Dr. Deveci, aileleri kutlayarak öğrencilere seslenirken, eğitimleri için katlanılan özverilerin farkında olarak, mesleki görev ve sorumluluk duygusuyla davranarak, kendilerine, ailelerine, çevrenlerine, ülkelerine ve denizlere olan kutsal borçlarını, görevlerini en iyi şekilde yaparak ödeyebileceklerini ifade etti ve her nerede ve hangi mevkide olurlarsa olsunlar, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, rotalarının daima Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olması gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Törende konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu Denizcilik Fakültesi’nin ülkenin kalkınmasında istisnai bir öneme sahip olduğunu belirterek Üniversitesi Rektörlüğü’nün bu önemim bilincinde olarak Denizcilik Fakültesi’nin gelişimine önem verdiğini belirtti. Denizcilik sektörünün de bu güzide Fakülteye desteklerinin farkında olduklarını belirten Prof. Dr. Malayoğlu, bu desteklerinden ötürü sektör temsilcilerine teşekkür etti. Yüksek özverileri nedeniyle öğretim elemanı kadrosuna teşekkür eden Prof. Dr. Malayoğlu, konuşmasının son bölümünü ailelere ve yeni mezunlara ayırdı. Öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Malayoğlu, gıptayla izlenen ve kutsal mesajlar içeren üniformalarının gereğini layıkıyla yerine getirme çabalarında öğrencilere kolaylıklar ve başarılar dileyerek bu anlamlı günlerini kutladı.

Törende ayrıca, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Cem Erdem, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çendik, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın ve Onur Konuğu Busserk Liman İşletmeleri Sahibi ve Genel Müdürü Emrah Gezgin, birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Denizcilik Fakültesi Birincisi Özge Tonbul, İkincisi Aslıhan Kaylan ve Üçüncüsü Esra Çelik’e belge ve armağanları takdim edildi. Fakülte’de ilk 3’e giren öğrenciler ayrı ayrı kendi bölümlerini de birincilikle bitirmiş oldular. Her üç öğrencinin de kadın olması mezuniyet törenine damgasını vurdu. Denizcilik Fakültesi’nin ilk üç öğrencisinin kadın öğrenciler arasından çıkması Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 2019 Dünya Denizcilik Günü temasını “Denizcilik Topluluğundan Kadınları Güçlendirmek” ilan etmesi ile güzel bir uyum sergiledi.

Törende Denizcilik Fakültesi’nde 10’uncu hizmet yılını dolduran akademik kadrodan Onur Akdaş, Erdem Fikir ve Kerim Deniz Kayaile idari kadrodan Metin Birkiye ve 30’uncu hizmet yılını dolduran Ali Osman Karadağ’a teşekkür plaketleri takdim edildi. Törende ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü’nün ilk mezunu Cansu Öztaş da belgesini Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Tuna’dan aldı.

Bölümlerinde ilk üçe giren öğrencilere belge ve armağanlarının takdim edilmesinin ardından tüm mezunlara sırasıyla mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencilerinin Bayrak Devir Teslim Töreni ve Mezuniyet Yemininin ardından bölüm birincilerinin yaş kütüğüne plaket çakmasıyla tören sonlandı. Coşkuyla kutlanan törenin sonunda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Vira Haber