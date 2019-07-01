DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına yeni atama

Türkiye’nin en büyük ro-ro şirketi U.N. Ro-Ro’nun Danimarkalı denizcilik ve lojistik devi DFDS markasına entegrasyonu çerçevesinde, sektörün uluslararası düzeyde deneyimli yöneticilerinden Lars Hoffmann, DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına getirildi.

Sektörde uzun yıllar yöneticilik yapan 47 yaşındaki Lars Hoffmann, Danimarka’daki tüm DFDS yük feribotu faaliyetlerinin ve terminallerinin direktörlüğü görevini yürütüyordu. Hoffman gemicilik alanında faaliyet gösteren birçok şirkette İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Hoffman aynı zamanda DFDS’nin Kiel’de yer alan Baltık Denizi acentelerinin yönetimini yürütüyordu. DFDS bünyesine 2015 yılında katılan Hoffmann, ticaret ve gemicilik alanlarındaki tecrübesinin bir parçası olarak, en son Dubai’de faaliyet gösteren ticaret şirketi Endofa’nın İcra Kurulu Başkanlığını yaptı.

DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen, Lars Hofmann’ın DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına getirilmesine ilişkin yazılı açıklamasında şöyle dedi: “İki buçuk yıl boyunca görev yapacak olan Lars Hoffman’ın, DFDS Akdeniz İş Birimi’ndeki yetenekli ve kendini işine adamış çalışma arkadaşlarımızla birlikte DFDS Akdeniz İş Birimi’nin işlerini başarıyla büyüterek, elde ettiğimiz sonuçları iyileştireceğine ve Türkiye’deki müşteri ve çalışma arkadaşlarımız için değer yaratacağına inancımız tam. Lars’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

Vira Haber